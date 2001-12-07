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Ломаченко – Педраса. Видео боя

Ломаченко – Педраса. Видео бояПолное видео победного боя Василия Ломаченко (11-1,9 КО) против Хосе Педрасы (25-2, 19 КО).

Бой Ломаченко-Педраса затянулся на максимальные 12 раундов и завершился победой украинца единогласным решением судей
(119:107, 117:109, 117:109). В 11-м раунде Василий дважды отправил Педрасу в нокдаун.

Ломаченко одержал 11-ю победу подряд и объединил в своих руках пояса WBA и WBO в легком весе.

Впервые за четыре года Василий Ломаченко не смог завершить бой досрочно. В последний раз 12 раундов боксер из Белгород-Днестровского проходил в ноябре 2014 года в бою с Чонлатарном Пирияпиньйо.

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Василий Ломаченко – Хосе Педраса. Видео боя:

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 Теги: Ломаченко, Педраса, бокс

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Сегодня, 08:07 » Автор: Иван Мартынов
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