Ломаченко – Педраса. Видео боя

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Бой Ломаченко-Педраса затянулся на максимальные 12 раундов и завершился победой украинца единогласным решением судей(119:107, 117:109, 117:109). В 11-м раунде Василий дважды отправил Педрасу в нокдаун.Ломаченко одержал 11-ю победу подряд и объединил в своих руках пояса WBA и WBO в легком весе.Впервые за четыре года Василий Ломаченко не смог завершить бой досрочно. В последний раз 12 раундов боксер из Белгород-Днестровского проходил в ноябре 2014 года в бою с Чонлатарном Пирияпиньйо.