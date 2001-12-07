НХЛ: «Калгари» возглавил Запад, разгромные победы «Тампы» и «Вашингтона»

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«Калгари» в матче за лидерство на Западе на домашнем льду уверенно разобрался с «Нэшвиллом». Пятую победу подряд «Флэймз» принесла результативная игра Джонни Гудро, Шона Монахана и Элиаса Линдхольма, набравших по два очка.«Вашингтон» всухую разбил «Коламбус» и единолично возглавил Столичный дивизион. Александр Овечкин забросил 22-ю шайбу в сезоне и поднялся на первое место в рейтинге лучших бомбардиров в лиге, а Брэйден Холтби совершил 28 сэйвов и оформил 33-й шатаут в карьере.«Тампа» отгрузила семь шайб в ворота «Колорадо» и упрочила свое лидерство в общей турнирной таблице лиги. Главным героем матча стал Стивен стэмкос, который уже к 13-й минуте оформил дубль. Всего Стэмкос набрал 4 очка (2+2_ и перешагнул отметку в 650 баллов в НХЛ (337+315).Баффало – Филадельфия – 2:6 (2:1, 0:1, 0:4)Лос-Анджелес – Вегас – 5:1 (1:1, 2:0, 2:0)Бостон – Торонто – 6:3 (1:0, 2:0, 3:3)Оттава – Питтсбург – 2:1 (1:0, 0:1, 0:0)Детройт – Айлендерс – 2:3 (2:0, 0:2, 0:1)Тампа-Бэй – Колорадо – 7:1 (3:1, 3:0, 1:0)Флорида – Рейнджерс – 4:5 (0:2, 3:1, 1:1)Коламбус – Вашингтон – 0:4 (0:3, 0:0, 0:1)Аризона – Сан-Хосе – 3:5 (0:2, 2:1, 1:2)Калгари – Нэшвилл – 5:2 (1:1, 1:0, 3:1)