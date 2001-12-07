Раздел: Спорт
НХЛ: «Калгари» возглавил Запад, разгромные победы «Тампы» и «Вашингтона»
За океаном завершен большой игровой день регулярного чемпионата НХЛ.
«Калгари» в матче за лидерство на Западе на домашнем льду уверенно разобрался с «Нэшвиллом». Пятую победу подряд «Флэймз» принесла результативная игра Джонни Гудро, Шона Монахана и Элиаса Линдхольма, набравших по два очка.
«Вашингтон» всухую разбил «Коламбус» и единолично возглавил Столичный дивизион. Александр Овечкин забросил 22-ю шайбу в сезоне и поднялся на первое место в рейтинге лучших бомбардиров в лиге, а Брэйден Холтби совершил 28 сэйвов и оформил 33-й шатаут в карьере.
«Тампа» отгрузила семь шайб в ворота «Колорадо» и упрочила свое лидерство в общей турнирной таблице лиги. Главным героем матча стал Стивен стэмкос, который уже к 13-й минуте оформил дубль. Всего Стэмкос набрал 4 очка (2+2_ и перешагнул отметку в 650 баллов в НХЛ (337+315).
Читайте также: НХЛ: домашние победы «Тампы» и «Вашингтона», осечки «Виннипега» и «Торонто»
Результаты матчей дня:
Баффало – Филадельфия – 2:6 (2:1, 0:1, 0:4)
Лос-Анджелес – Вегас – 5:1 (1:1, 2:0, 2:0)
Бостон – Торонто – 6:3 (1:0, 2:0, 3:3)
Оттава – Питтсбург – 2:1 (1:0, 0:1, 0:0)
Детройт – Айлендерс – 2:3 (2:0, 0:2, 0:1)
Тампа-Бэй – Колорадо – 7:1 (3:1, 3:0, 1:0)
Флорида – Рейнджерс – 4:5 (0:2, 3:1, 1:1)
Коламбус – Вашингтон – 0:4 (0:3, 0:0, 0:1)
Аризона – Сан-Хосе – 3:5 (0:2, 2:1, 1:2)
Калгари – Нэшвилл – 5:2 (1:1, 1:0, 3:1)
«Калгари» в матче за лидерство на Западе на домашнем льду уверенно разобрался с «Нэшвиллом». Пятую победу подряд «Флэймз» принесла результативная игра Джонни Гудро, Шона Монахана и Элиаса Линдхольма, набравших по два очка.
«Вашингтон» всухую разбил «Коламбус» и единолично возглавил Столичный дивизион. Александр Овечкин забросил 22-ю шайбу в сезоне и поднялся на первое место в рейтинге лучших бомбардиров в лиге, а Брэйден Холтби совершил 28 сэйвов и оформил 33-й шатаут в карьере.
«Тампа» отгрузила семь шайб в ворота «Колорадо» и упрочила свое лидерство в общей турнирной таблице лиги. Главным героем матча стал Стивен стэмкос, который уже к 13-й минуте оформил дубль. Всего Стэмкос набрал 4 очка (2+2_ и перешагнул отметку в 650 баллов в НХЛ (337+315).
Читайте также: НХЛ: домашние победы «Тампы» и «Вашингтона», осечки «Виннипега» и «Торонто»
Результаты матчей дня:
Баффало – Филадельфия – 2:6 (2:1, 0:1, 0:4)
Лос-Анджелес – Вегас – 5:1 (1:1, 2:0, 2:0)
Бостон – Торонто – 6:3 (1:0, 2:0, 3:3)
Оттава – Питтсбург – 2:1 (1:0, 0:1, 0:0)
Детройт – Айлендерс – 2:3 (2:0, 0:2, 0:1)
Тампа-Бэй – Колорадо – 7:1 (3:1, 3:0, 1:0)
Флорида – Рейнджерс – 4:5 (0:2, 3:1, 1:1)
Коламбус – Вашингтон – 0:4 (0:3, 0:0, 0:1)
Аризона – Сан-Хосе – 3:5 (0:2, 2:1, 1:2)
Калгари – Нэшвилл – 5:2 (1:1, 1:0, 3:1)
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
90
0
Также советуем посмотреть
- В Африке отыскали рухнувший корабль инопланетян
- Улыбнитесь: смешные анекдоты для хорошего настроения
- Сутки в зоне ООС: ранен один украинский военнослужащий
- Принц Уильям публично подшутил над женой
- Смешной еж из Львова покоряет Instagram
- В Сети высмеяли фото Трампа и Мэй
- Смешные собаки, вытворяющие очень странные вещи
- Минутка позитива: мультик о любви и дружбе, поднимающий настроение
- Забавные снимки, на которые нужно взглянуть дважды
- Сеть повеселила свежая карикатура на Путина
- Забавные снимки из жизни родителей, проявивших смекалку
- Стало известно, сколько всего военных погибло от разрывов "Молота"
- Курьезные снимки, сделанные в нужный момент
- Эти открытки с забавными старушками способны развеселить каждого
- В Киеве видели "летающую тарелку" у метро
- Англичанка хочет взять на работу вора для своего магазина
- Уморительные анкеты на сайте знакомств
- Начните день с позитива: подборка смешных анекдотов
- На Донбассе погиб украинский военный, еще один ранен
- Настраиваемся на выходные: подборка отличных анекдотов
- Прикол дня: уснувшего в городе медведя будут охранять всю зиму
- Названы самые популярные собачьи клички уходящего года
- Веселые фотки людей, обожающих смешить соседей
- Денисова опровергла информацию об ампутации у раненых украинских моряков
- На Черниговщине военным запретили продавать алкоголь
- Прикольные ситуации, знакомые почти всем интровертам
- Забавные собаки, не желающие подчиняться законам логики
- Хохма дня: из курицы сделали парашютистку
- Мобильных абонентов в Украине больше, чем населения
- Соцсети подняли на смех угрозы Госдумы в адрес США
Оставьте свой комментарий