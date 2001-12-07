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Раздел: Спорт  
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Биатлон. Йоханнес Бё выиграл преследование в Поклюке, Прима – 11-й

Биатлон. Йоханнес Бё выиграл преследование в Поклюке, Прима – 11-йНорвежец Йоханнес Бё вслед за победой в спринте был сильнейшим в гонке преследования на первом этапе Кубка мира в Поклюке (Словения).

По сценарию Бё-младшего гонка складывалась до последней стрельбы, на которую норвежец прибыл с почти минутным преимуществом над большой группой претендентов на подиум. Лидер Кубка мира неожиданно смазал два последних выстрела и подарил шанс преследователям.

К несчастью для Бё-младшего, Александр Логинов и Кантен Фийон Майе быстро и точно разобрались со всеми мишенями. Россиянин убежал на последний круг на несколько метров впереди Бё, а француз проигрывал этому дуэту чуть больше трех секунд.

Развязка в борьбе за победу выдалась невероятно драматичной. За несколько сотен метров до финиша Логинов наступил на свою палку и упал. Этой ситуацией едва ли не воспользовался Фийон Майе – француз вышел на второе место, а в финишном створе проиграл Бё всего несколько дециметров.

Артем Прима после 13-го места в спринте в преследовании финишировал на 11-й позиции и поднялся в топ-10 личного зачета Кубка мира. Нельзя не отметить и Дмитрия Пидручного, который отыграл 18 позиций и замкнул очковую зону.

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Кубок мира 2018-2019. Поклюка. Результаты гонки преследования:

1. Йоханнес Тингнес Бё (Норвегия, 1+0+0+2) 30:20,4
2. Кантен Фийон Майе (Франция, 0+0+0+0) +0,1
3. Александр Логинов (Россия, 0+0+1+0) +1,9
...
11. Артем Прима (Украина, 1+0+1+0) +1:05,6
38. Сергей Семенов (Украина, 0+2+0+0) +2:59,4
40. Дмитрий Пидручный (Украина, 0+1+2+0) +3:14,4
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 Теги: биатлон, Йоханнес Бё, Кубок мира

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Сегодня, 14:38 » Автор: Иван Мартынов
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