Биатлон. Йоханнес Бё выиграл преследование в Поклюке, Прима – 11-й

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По сценарию Бё-младшего гонка складывалась до последней стрельбы, на которую норвежец прибыл с почти минутным преимуществом над большой группой претендентов на подиум. Лидер Кубка мира неожиданно смазал два последних выстрела и подарил шанс преследователям.К несчастью для Бё-младшего, Александр Логинов и Кантен Фийон Майе быстро и точно разобрались со всеми мишенями. Россиянин убежал на последний круг на несколько метров впереди Бё, а француз проигрывал этому дуэту чуть больше трех секунд.Развязка в борьбе за победу выдалась невероятно драматичной. За несколько сотен метров до финиша Логинов наступил на свою палку и упал. Этой ситуацией едва ли не воспользовался Фийон Майе – француз вышел на второе место, а в финишном створе проиграл Бё всего несколько дециметров.Артем Прима после 13-го места в спринте в преследовании финишировал на 11-й позиции и поднялся в топ-10 личного зачета Кубка мира. Нельзя не отметить и Дмитрия Пидручного, который отыграл 18 позиций и замкнул очковую зону.1. Йоханнес Тингнес Бё (Норвегия, 1+0+0+2) 30:20,42. Кантен Фийон Майе (Франция, 0+0+0+0) +0,13. Александр Логинов (Россия, 0+0+1+0) +1,9...11. Артем Прима (Украина, 1+0+1+0) +1:05,638. Сергей Семенов (Украина, 0+2+0+0) +2:59,440. Дмитрий Пидручный (Украина, 0+1+2+0) +3:14,4