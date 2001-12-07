Раздел: Спорт
«Олимпик» и «Десна» победителя не определили
Матч 18-го тура Премьер-лиги между «Олимпиком» и «Десной» завершился результативной ничьей.
В первом тайме команды нечасто баловали голевыми моментами. У «Десны» дважды мог забивать Филиппов – с первым ударом форварда гостей справился вратарь «Олимпика» Махновский, а вторая попытка Александра открыть счет в матче сорвалась после неудачного удара головой. «Олимпик» ответил ударом Кольцова – голкипер «Десны» Паст вытащил мяч из-под перекладины.
На 60-й минуте «Олимпику» удалось открыть счет. Мастер дальних ударов Евгений Пасич снова напомнил о себе – защитник хозяев обыграл защитника и отличным ударом закрутил мяч в дальний верхний угол.
«Десне» на ответ понадобилось всего три минуты – после углового Денис Фаворов набежал на ближнюю штангу и распечатал ворота «Олимпика».
До финального свистка ближе к победному голу была «Десна», но счет в матче так и не изменился. «Десна» вернулась в топ-6, а «Олимпик» в четвертом матче подряд сыграл вничью.
Читайте также: «Львов» и «Олимпик» сильнейшего не определили
Олимпик - Десна 1:1
Голы: Е. Пасич, 60 - Д. Фаворов, 63
Олимпик: Махновский - Зубейко, Гришко, Немчанинов, Е. Пасич - Цымбалюк, Кольцов - Г. Пасич, Гай, Балашов (Кравченко, 88) - Дегтярев (Шиндер, 61).
Десна: Паст - Д. Фаворов, Имереков, Братков, Мостовой - Волков (Банасевич, 70), Огиря, А. Фаворов, Картушов - Хлебас (Безбородько, 65) - Филиппов (Ковпак, 90+1).
Предупреждения: Мостовой - Кравченко.
В первом тайме команды нечасто баловали голевыми моментами. У «Десны» дважды мог забивать Филиппов – с первым ударом форварда гостей справился вратарь «Олимпика» Махновский, а вторая попытка Александра открыть счет в матче сорвалась после неудачного удара головой. «Олимпик» ответил ударом Кольцова – голкипер «Десны» Паст вытащил мяч из-под перекладины.
На 60-й минуте «Олимпику» удалось открыть счет. Мастер дальних ударов Евгений Пасич снова напомнил о себе – защитник хозяев обыграл защитника и отличным ударом закрутил мяч в дальний верхний угол.
«Десне» на ответ понадобилось всего три минуты – после углового Денис Фаворов набежал на ближнюю штангу и распечатал ворота «Олимпика».
До финального свистка ближе к победному голу была «Десна», но счет в матче так и не изменился. «Десна» вернулась в топ-6, а «Олимпик» в четвертом матче подряд сыграл вничью.
Читайте также: «Львов» и «Олимпик» сильнейшего не определили
Олимпик - Десна 1:1
Голы: Е. Пасич, 60 - Д. Фаворов, 63
Олимпик: Махновский - Зубейко, Гришко, Немчанинов, Е. Пасич - Цымбалюк, Кольцов - Г. Пасич, Гай, Балашов (Кравченко, 88) - Дегтярев (Шиндер, 61).
Десна: Паст - Д. Фаворов, Имереков, Братков, Мостовой - Волков (Банасевич, 70), Огиря, А. Фаворов, Картушов - Хлебас (Безбородько, 65) - Филиппов (Ковпак, 90+1).
Предупреждения: Мостовой - Кравченко.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
129
0
Также советуем посмотреть
- Забавные фотки людей, которым не везет по жизни
- Сеть покорила кошка, которая отлично играет в прятки
- В Сети подняли на смех реакцию россиян на свежей фото Порошенко
- Соцсети высмеяли Путина за звонок ребенку
- В США арестовали мужчину, открывшего «страшную правду» о Санта-Клаусе
- Сеть в восторге от кота, который дает спортсменам «пять»
- В Сети высмеяли Путина, оказавшегося ниже Медведева
- В Африке отыскали рухнувший корабль инопланетян
- Улыбнитесь: смешные анекдоты для хорошего настроения
- Сутки в зоне ООС: ранен один украинский военнослужащий
- Принц Уильям публично подшутил над женой
- Смешной еж из Львова покоряет Instagram
- В Сети высмеяли фото Трампа и Мэй
- Смешные собаки, вытворяющие очень странные вещи
- Минутка позитива: мультик о любви и дружбе, поднимающий настроение
- Забавные снимки, на которые нужно взглянуть дважды
- Сеть повеселила свежая карикатура на Путина
- Забавные снимки из жизни родителей, проявивших смекалку
- Стало известно, сколько всего военных погибло от разрывов "Молота"
- Курьезные снимки, сделанные в нужный момент
- Эти открытки с забавными старушками способны развеселить каждого
- В Киеве видели "летающую тарелку" у метро
- Англичанка хочет взять на работу вора для своего магазина
- Уморительные анкеты на сайте знакомств
- Начните день с позитива: подборка смешных анекдотов
- На Донбассе погиб украинский военный, еще один ранен
- Настраиваемся на выходные: подборка отличных анекдотов
- Прикол дня: уснувшего в городе медведя будут охранять всю зиму
- Названы самые популярные собачьи клички уходящего года
- Веселые фотки людей, обожающих смешить соседей
Оставьте свой комментарий