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«Олимпик» и «Десна» победителя не определили

«Олимпик» и «Десна» победителя не определилиМатч 18-го тура Премьер-лиги между «Олимпиком» и «Десной» завершился результативной ничьей.

В первом тайме команды нечасто баловали голевыми моментами. У «Десны» дважды мог забивать Филиппов – с первым ударом форварда гостей справился вратарь «Олимпика» Махновский, а вторая попытка Александра открыть счет в матче сорвалась после неудачного удара головой. «Олимпик» ответил ударом Кольцова – голкипер «Десны» Паст вытащил мяч из-под перекладины.

На 60-й минуте «Олимпику» удалось открыть счет. Мастер дальних ударов Евгений Пасич снова напомнил о себе – защитник хозяев обыграл защитника и отличным ударом закрутил мяч в дальний верхний угол.

«Десне» на ответ понадобилось всего три минуты – после углового Денис Фаворов набежал на ближнюю штангу и распечатал ворота «Олимпика».

До финального свистка ближе к победному голу была «Десна», но счет в матче так и не изменился. «Десна» вернулась в топ-6, а «Олимпик» в четвертом матче подряд сыграл вничью.

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Олимпик - Десна 1:1
Голы: Е. Пасич, 60 - Д. Фаворов, 63

Олимпик: Махновский - Зубейко, Гришко, Немчанинов, Е. Пасич - Цымбалюк, Кольцов - Г. Пасич, Гай, Балашов (Кравченко, 88) - Дегтярев (Шиндер, 61).

Десна: Паст - Д. Фаворов, Имереков, Братков, Мостовой - Волков (Банасевич, 70), Огиря, А. Фаворов, Картушов - Хлебас (Безбородько, 65) - Филиппов (Ковпак, 90+1).

Предупреждения: Мостовой - Кравченко.
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 Теги: чемпионат Украины, Олимпик, Десна

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Сегодня, 18:14 » Автор: Иван Мартынов
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