Ломаченко вернулся в топ-3 рейтинга BoxRec

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Накануне Ломаченко в Нью-Йорке единогласным решением судей остановил Хосе Педрасу (25-2, 12 КО) и впервые в карьере объединил титулы. Победа над экс-чемпионом мира из Пуэрто-Рико улучшила рейтинг Ломаченко на 36 баллов, что позволилоВасилию обойти Александра Усика и Геннадия Головкина.1. Теренс Кроуфорд, США, полусредний вес – 1090 очков2. Сауль Альварес, Мексика, средний вес – 10415. Геннадий Головкин, Казахстан, средний вес – 8146. Луис Нери, Мексика, легчайший вес – 7927. Срисакет Сор Рунгвисаи, Таиланд, второй наилегчайший вес – 7528. Мигель Берчельт, Мексика, второй полулегкий вес – 7309. Энтони Джошуа, Великобритания, супертяжелый вес – 68210. Лео Санта Круз, Мексика, полулегкий вес – 67213. Александр Гвоздик, Украина, полутяжелый вес – 58582. Сергей Деревянченко, Украина, средний вес – 21291. Артем Далакян, Украина, наилегчайший вес – 204147. Виктор Постол, Украина, первый полусредний вес – 155