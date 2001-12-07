Раздел: Спорт
Ломаченко вернулся в топ-3 рейтинга BoxRec
Чемпион мира в легком весе по версиям WBA и WBO Василий Ломаченко (12-1, 9 КО) поднялся на третье место независимого компьютерного рейтинга BoxRec.
Накануне Ломаченко в Нью-Йорке единогласным решением судей остановил Хосе Педрасу (25-2, 12 КО) и впервые в карьере объединил титулы. Победа над экс-чемпионом мира из Пуэрто-Рико улучшила рейтинг Ломаченко на 36 баллов, что позволило
Василию обойти Александра Усика и Геннадия Головкина.
Топ-10 рейтинга BoxRec:
1. Теренс Кроуфорд, США, полусредний вес – 1090 очков
2. Сауль Альварес, Мексика, средний вес – 1041
3. Василий Ломаченко, Украина, легкий вес – 846
4. Александр Усик, Украина, тяжелый вес – 826
5. Геннадий Головкин, Казахстан, средний вес – 814
6. Луис Нери, Мексика, легчайший вес – 792
7. Срисакет Сор Рунгвисаи, Таиланд, второй наилегчайший вес – 752
8. Мигель Берчельт, Мексика, второй полулегкий вес – 730
9. Энтони Джошуа, Великобритания, супертяжелый вес – 682
10. Лео Санта Круз, Мексика, полулегкий вес – 672
…
Читайте также: Ломаченко поднялся на третье место в рейтинге лучших боксеров мира по версии журнала «The Ring»
13. Александр Гвоздик, Украина, полутяжелый вес – 585
82. Сергей Деревянченко, Украина, средний вес – 212
91. Артем Далакян, Украина, наилегчайший вес – 204
147. Виктор Постол, Украина, первый полусредний вес – 155
Накануне Ломаченко в Нью-Йорке единогласным решением судей остановил Хосе Педрасу (25-2, 12 КО) и впервые в карьере объединил титулы. Победа над экс-чемпионом мира из Пуэрто-Рико улучшила рейтинг Ломаченко на 36 баллов, что позволило
Василию обойти Александра Усика и Геннадия Головкина.
Топ-10 рейтинга BoxRec:
1. Теренс Кроуфорд, США, полусредний вес – 1090 очков
2. Сауль Альварес, Мексика, средний вес – 1041
3. Василий Ломаченко, Украина, легкий вес – 846
4. Александр Усик, Украина, тяжелый вес – 826
5. Геннадий Головкин, Казахстан, средний вес – 814
6. Луис Нери, Мексика, легчайший вес – 792
7. Срисакет Сор Рунгвисаи, Таиланд, второй наилегчайший вес – 752
8. Мигель Берчельт, Мексика, второй полулегкий вес – 730
9. Энтони Джошуа, Великобритания, супертяжелый вес – 682
10. Лео Санта Круз, Мексика, полулегкий вес – 672
…
Читайте также: Ломаченко поднялся на третье место в рейтинге лучших боксеров мира по версии журнала «The Ring»
13. Александр Гвоздик, Украина, полутяжелый вес – 585
82. Сергей Деревянченко, Украина, средний вес – 212
91. Артем Далакян, Украина, наилегчайший вес – 204
147. Виктор Постол, Украина, первый полусредний вес – 155
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