НБА: «Милуоки» сильнее «Торонто», победы «Сан-Антонио» и «Нью-Орлеана»

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

«Милуоки» впервые с апреля 2017 года на выезде обыграл «Торонто» и ушел в отрыв в сезонной серии против канадцев (2:0). Яннис Адетокумбо отметился мощным дабл-даблом (19+19 подборов), более 15 очков также набрали Брук Лопес и Малкольм Брогдон. У «Торонто» стоит выделить провал Кайла Лаури – звездный разыгрывающий за 33 минуты не набрал ни одного очка.«Сан-Антонио» взял реванш у «Юты» за недавнее разгромное поражение в Солт-Лейк-Сити. Ключевой в матче стала вторая четверть, по ходу которой преимущество «Сперс» выросло до 18 баллов. Самым результативным у хозяев стал ДеМар ДеРозан (28+6 подборов+8 передач), у «Юты» два игрока набрали больше 25 очков – Донован Митчелл (27+5 подборов) и Рикки Рубио (26).Небольшое повреждение Энтони Дэвиса не помешало «Нью-Орлеану» продлить домашнюю серию неудач «Детройта» до трех матчей. У «Пеликанс» солировали Джру Холидэй (37+5 подборов+5 передач) и Джулиус Рэндл (28+6 подборов+5 передач). В «Детройте» отметиммощную игру Андре Драммонда (23+19 подборов).Детройт – Нью-Орлеан 108:116 (20:28, 30:28, 34:35, 24:25)Торонто – Милуоки 99:104 (30:25, 19:26, 25:28, 25:25)Сан-Антонио – Юта 110:97 (23:18, 31:18, 28:36, 28:25)Нью-Йорк – Шарлотт 107:119 (24:27, 23:34, 31:38, 29:20)