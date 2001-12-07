» » НБА: «Милуоки» сильнее «Торонто», победы «Сан-Антонио» и «Нью-Орлеана»
Раздел: Спорт  
0

НБА: «Милуоки» сильнее «Торонто», победы «Сан-Антонио» и «Нью-Орлеана»

НБА: «Милуоки» сильнее «Торонто», победы «Сан-Антонио» и «Нью-Орлеана»В главной баскетбольной лиге мира завершен очередной игровой день регулярного чемпионата.

«Милуоки» впервые с апреля 2017 года на выезде обыграл «Торонто» и ушел в отрыв в сезонной серии против канадцев (2:0). Яннис Адетокумбо отметился мощным дабл-даблом (19+19 подборов), более 15 очков также набрали Брук Лопес и Малкольм Брогдон. У «Торонто» стоит выделить провал Кайла Лаури – звездный разыгрывающий за 33 минуты не набрал ни одного очка.

«Сан-Антонио» взял реванш у «Юты» за недавнее разгромное поражение в Солт-Лейк-Сити. Ключевой в матче стала вторая четверть, по ходу которой преимущество «Сперс» выросло до 18 баллов. Самым результативным у хозяев стал ДеМар ДеРозан (28+6 подборов+8 передач), у «Юты» два игрока набрали больше 25 очков – Донован Митчелл (27+5 подборов) и Рикки Рубио (26).

Небольшое повреждение Энтони Дэвиса не помешало «Нью-Орлеану» продлить домашнюю серию неудач «Детройта» до трех матчей. У «Пеликанс» солировали Джру Холидэй (37+5 подборов+5 передач) и Джулиус Рэндл (28+6 подборов+5 передач). В «Детройте» отметим
мощную игру Андре Драммонда (23+19 подборов).

Читайте также: НБА: Лэнь неудачно стартовал с «Атлантой», победы «Нью-Орлеана» и «Торонто»

Результаты матчей дня:

Детройт – Нью-Орлеан 108:116 (20:28, 30:28, 34:35, 24:25)

Торонто – Милуоки 99:104 (30:25, 19:26, 25:28, 25:25)

Сан-Антонио – Юта 110:97 (23:18, 31:18, 28:36, 28:25)

Нью-Йорк – Шарлотт 107:119 (24:27, 23:34, 31:38, 29:20)
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: НБА, Милуоки, Торонто

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 11:07 » Автор: Иван Мартынов
     38
     0

Похожие новости по теме

НБА: «Голден Стейт» обыграл «Милуоки», поражения «Лейкерс» и «Торонто» НБА: «Голден Стейт» обыграл «Милуоки», поражения «Лейкерс» и «Торонто»

В главной баскетбольной лиге мира завершен большой игровой день.

НБА: Лэнь неудачно стартовал с «Атлантой», победы «Нью-Орлеана» и «Торонто» НБА: Лэнь неудачно стартовал с «Атлантой», победы «Нью-Орлеана» и «Торонто»

В главной баскетбольной лиге мира завершен первый большой игровой день нового сезона.

НБА: «Торонто» и «Нью-Орлеан» продлили победные серии НБА: «Торонто» и «Нью-Орлеан» продлили победные серии

Завершен очередной игровой день регулярного чемпионата НБА.

НБА: победы «Бостона», «Торонто» и «Сан-Антонио» НБА: победы «Бостона», «Торонто» и «Сан-Антонио»

Завершен очередной игровой день регулярного чемпионата НБА.

НБА: успехи «Кливленда» и «Сан-Антонио», реванш «Торонто» НБА: успехи «Кливленда» и «Сан-Антонио», реванш «Торонто»

Завершен очередной игровой день регулярного чемпионата главной баскетбольной лиги мира.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх