Раздел: Спорт
«Барселона» готова заплатить рекордную сумму за Кейна
Форвард «Тоттенхэма» и сборной Англии Харри Кейн может продолжить карьеру в «Барселоне».
Как утверждает британское издание «Mirror», за Кейна «Барселона» готова заплатить рекордные в истории футбола 225 миллионов евро. Реакция «Тоттенхэма» на слухи о возможном уходе лучшего бомбардира неизвестна.
В лице Кейна «Барселона» видит оптимальную замену для 31-летнего Луиса Суареса, который уже прошел пик своей карьеры, а его проблемы с коленями вынуждают руководство каталонцев подыскивать нового топ-бомбардира.
В борьбе за Кейна главным конкурентом «Барселоны» считается «Реал». Вмешаться в борьбу за лидера сборной Англии может и «ПСЖ». Что касается английских клубов, то руководство «Тоттенхэма» заняло принципиальную позицию и не будет усиливать конкурентов по внутренней арене.
Кейн проводит очередной сильный сезон – в 21 матче форвард «Тоттенхэма» забил 13 мячей, включая 4 гола в 5 матчах группового этапа Лиги Чемпионов.
Всего в футболке «Тоттенхэма» на счету Кейна 153 гола и 24 ассиста в 234 матчах.
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Портал «Трансфермаркет» оценивает Харри Кейна в 150 миллионов евро, а его контракт с «Тоттенхэмом» рассчитан до лета 2024 года.
Как утверждает британское издание «Mirror», за Кейна «Барселона» готова заплатить рекордные в истории футбола 225 миллионов евро. Реакция «Тоттенхэма» на слухи о возможном уходе лучшего бомбардира неизвестна.
В лице Кейна «Барселона» видит оптимальную замену для 31-летнего Луиса Суареса, который уже прошел пик своей карьеры, а его проблемы с коленями вынуждают руководство каталонцев подыскивать нового топ-бомбардира.
В борьбе за Кейна главным конкурентом «Барселоны» считается «Реал». Вмешаться в борьбу за лидера сборной Англии может и «ПСЖ». Что касается английских клубов, то руководство «Тоттенхэма» заняло принципиальную позицию и не будет усиливать конкурентов по внутренней арене.
Кейн проводит очередной сильный сезон – в 21 матче форвард «Тоттенхэма» забил 13 мячей, включая 4 гола в 5 матчах группового этапа Лиги Чемпионов.
Всего в футболке «Тоттенхэма» на счету Кейна 153 гола и 24 ассиста в 234 матчах.
Читайте также: В Париже продали скелеты динозавров за рекордную сумму
Портал «Трансфермаркет» оценивает Харри Кейна в 150 миллионов евро, а его контракт с «Тоттенхэмом» рассчитан до лета 2024 года.
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