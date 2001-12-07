«Барселона» готова заплатить рекордную сумму за Кейна

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Как утверждает британское издание «Mirror», за Кейна «Барселона» готова заплатить рекордные в истории футбола 225 миллионов евро. Реакция «Тоттенхэма» на слухи о возможном уходе лучшего бомбардира неизвестна.В лице Кейна «Барселона» видит оптимальную замену для 31-летнего Луиса Суареса, который уже прошел пик своей карьеры, а его проблемы с коленями вынуждают руководство каталонцев подыскивать нового топ-бомбардира.В борьбе за Кейна главным конкурентом «Барселоны» считается «Реал». Вмешаться в борьбу за лидера сборной Англии может и «ПСЖ». Что касается английских клубов, то руководство «Тоттенхэма» заняло принципиальную позицию и не будет усиливать конкурентов по внутренней арене.Кейн проводит очередной сильный сезон – в 21 матче форвард «Тоттенхэма» забил 13 мячей, включая 4 гола в 5 матчах группового этапа Лиги Чемпионов.Всего в футболке «Тоттенхэма» на счету Кейна 153 гола и 24 ассиста в 234 матчах.Портал «Трансфермаркет» оценивает Харри Кейна в 150 миллионов евро, а его контракт с «Тоттенхэмом» рассчитан до лета 2024 года.