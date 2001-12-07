» » «Барселона» готова заплатить рекордную сумму за Кейна
Раздел: Спорт  
0

«Барселона» готова заплатить рекордную сумму за Кейна

«Барселона» готова заплатить рекордную сумму за КейнаФорвард «Тоттенхэма» и сборной Англии Харри Кейн может продолжить карьеру в «Барселоне».

Как утверждает британское издание «Mirror», за Кейна «Барселона» готова заплатить рекордные в истории футбола 225 миллионов евро. Реакция «Тоттенхэма» на слухи о возможном уходе лучшего бомбардира неизвестна.

В лице Кейна «Барселона» видит оптимальную замену для 31-летнего Луиса Суареса, который уже прошел пик своей карьеры, а его проблемы с коленями вынуждают руководство каталонцев подыскивать нового топ-бомбардира.

В борьбе за Кейна главным конкурентом «Барселоны» считается «Реал». Вмешаться в борьбу за лидера сборной Англии может и «ПСЖ». Что касается английских клубов, то руководство «Тоттенхэма» заняло принципиальную позицию и не будет усиливать конкурентов по внутренней арене.

Кейн проводит очередной сильный сезон – в 21 матче форвард «Тоттенхэма» забил 13 мячей, включая 4 гола в 5 матчах группового этапа Лиги Чемпионов.

Всего в футболке «Тоттенхэма» на счету Кейна 153 гола и 24 ассиста в 234 матчах.

Читайте также: В Париже продали скелеты динозавров за рекордную сумму

Портал «Трансфермаркет» оценивает Харри Кейна в 150 миллионов евро, а его контракт с «Тоттенхэмом» рассчитан до лета 2024 года.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Барселона, Кейн, трансфер

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 21:52 » Автор: Иван Мартынов
     138
     0

Похожие новости по теме

«ПСЖ» готов заплатить 100 миллионов за лидера «Тоттенхэма» «ПСЖ» готов заплатить 100 миллионов за лидера «Тоттенхэма»

Чемпион Франции «ПСЖ» нацелился на трансфер полузащитника «Тоттенхэма» и сборной Дании Кристиана Эриксена.

Звездный форвард «Тоттенхэма» подписал с клубом новый контракт Звездный форвард «Тоттенхэма» подписал с клубом новый контракт

Нападающий «Тоттенхэма» и сборной Англии Харри Кейн заключил со «Шпорами» новое долгосрочное соглашение.

«Реал» готовит крупное предложение по Кейну «Реал» готовит крупное предложение по Кейну

Действующий победитель Лиги Чемпионов «Реал» планирует подписать форварда «Тоттенхэма» и сборной Англии Харри Кейна.

«Реал» готов заплатить 200 миллионов за нападающего «Тоттенхэма» «Реал» готов заплатить 200 миллионов за нападающего «Тоттенхэма»

Чемпион Испании и действующий победитель Лиги Чемпионов мадридский «Реал» готов провернуть крупнейший трансфер в своей истории.

«Тоттенхэм» отпустит лучшего бомбардира за 200 миллионов фунтов «Тоттенхэм» отпустит лучшего бомбардира за 200 миллионов фунтов

Вице-чемпион Англии «Тоттенхэм» готов продать звездного английского форварда Харри Кэйна.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх