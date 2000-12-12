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Лига Чемпионов: «Боруссия» Д обыграла «Монако» и вышла в плей-офф с первого места

Лига Чемпионов: «Боруссия» Д обыграла «Монако» и вышла в плей-офф с первого местаДортмундская «Боруссия» за счет выездной победы над «Монако» обошла «Атлетико» в борьбе за первую строку в группе А.

Неожиданным героем матча в княжестве стал португальский защитник «Боруссии» Рафаэль Геррейру, который забил по голу в каждом тайме, дважды удивив защиту «Монако» появлением на острие атаки.

Монако - Боруссия Д 0:2
Голы: Геррейру, 15, 88

Монако: Бенальо - Бьянкон (Серрано, 78), Глик, Б. Бадьяшиль, Раджи - Тилеманс, Аит-Беннассер - Хенрихс, Диоп, Массенжо (Тюрам-Ульен, 69) - Фалькао (Силла, 64).

Боруссия Д: Хитц - Хакими, Топрак, Диалло, Шмельцер - Вайгль, Дауд (Вольф, 76) - Пулишич, Гетце, Геррейру (Гомес, 90+2) - Филипп (Алькасер, 79).

Предупреждения: Фалькао, Раджи, Тилеманс, Диоп - Дауд

«Атлетико» если и пытался на выезде обыграть «Брюгге» и выйти в плей-офф с первого места, то делал это очень неубедительно. Достаточно отметить, что за весь второй тайм «Матрасники» нанесли по воротам хозяев лишь один удар.

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Брюгге - Атлетико 0:0

Брюгге: Хорват - Пулен, Мехеле, Денсвил - Вормер, Амрабат, Накамба, Ванакен (Ритс, 90+1), Нгонж (Перес, 69) - Уэсли, Опенда (Схрейверс, 74)

Атлетико: Облак - Ариас, Годин, Монтеро, Сауль - Лемар (Витоло, 61), Родри, Томас (Калинич, 69), Коке - Гризманн, Мартинш (Корреа, 60)

Предупреждения: Денсвил, Амрабат - Монтеро, Сауль, Годин

Турнирная таблица: Боруссия Д – 13, Атлетико – 13, Брюгге – 6, Монако – 1.
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 Теги: Лига Чемпионов, Боруссия Д, Атлетико

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Сегодня, 00:37 » Автор: Иван Мартынов
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