Лига Чемпионов: «Боруссия» Д обыграла «Монако» и вышла в плей-офф с первого места

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Неожиданным героем матча в княжестве стал португальский защитник «Боруссии» Рафаэль Геррейру, который забил по голу в каждом тайме, дважды удивив защиту «Монако» появлением на острие атаки.Монако -0:2Голы: Геррейру, 15, 88: Бенальо - Бьянкон (Серрано, 78), Глик, Б. Бадьяшиль, Раджи - Тилеманс, Аит-Беннассер - Хенрихс, Диоп, Массенжо (Тюрам-Ульен, 69) - Фалькао (Силла, 64).: Хитц - Хакими, Топрак, Диалло, Шмельцер - Вайгль, Дауд (Вольф, 76) - Пулишич, Гетце, Геррейру (Гомес, 90+2) - Филипп (Алькасер, 79).Предупреждения: Фалькао, Раджи, Тилеманс, Диоп - Дауд«Атлетико» если и пытался на выезде обыграть «Брюгге» и выйти в плей-офф с первого места, то делал это очень неубедительно. Достаточно отметить, что за весь второй тайм «Матрасники» нанесли по воротам хозяев лишь один удар.Брюгге - Атлетико 0:0: Хорват - Пулен, Мехеле, Денсвил - Вормер, Амрабат, Накамба, Ванакен (Ритс, 90+1), Нгонж (Перес, 69) - Уэсли, Опенда (Схрейверс, 74): Облак - Ариас, Годин, Монтеро, Сауль - Лемар (Витоло, 61), Родри, Томас (Калинич, 69), Коке - Гризманн, Мартинш (Корреа, 60)Предупреждения: Денсвил, Амрабат - Монтеро, Сауль, Годин: Боруссия Д – 13, Атлетико – 13, Брюгге – 6, Монако – 1.