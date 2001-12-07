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Легендарный лыжник Нортуг объявил о завершении карьеры
Титулованный норвежский лыжник Петтер Нортуг в 32 года сообщил об уходе из большого спорта.
Нортуг завершил карьеру в статусе двукратного олимпийского чемпиона и 13-кратного победителя чемпионатов мира. Норвежец дважды становился победителем общего зачета Кубка мира и одержал 38 побед на этапах Кубка мира.
«Говорить о завершении карьеры сложнее, чем я думал. Лыжные гонки были моей жизнью с самого детства. Возможно, я никогда не смогу объяснить, сколь многим мне пришлось пожертвовать, чтобы стать лучшим.
В последние недели я понял, что больше не могу оставаться на таком уровне, чтобы достигать высоких результатов на Кубке мира.
В детстве у меня была мечта стать хорошим лыжником. И я горжусь тем, чего достиг. С нетерпением жду своего нового будущего», - сказал Нортуг на специальной пресс-конференции.
Читайте также: «Король биатлона» Бьорндален объявил о завершении карьеры
Петтер Нортуг стал третьим знаковым представителем зимних видов спорта из Норвегии, объявившим о завершении карьеры после олимпийского сезона. Ранее свой спортивный путь завершили титулованные биатлонисты Оле-Эйнар Бьорндален и Эмиль Хегле Свендсен.
Нортуг завершил карьеру в статусе двукратного олимпийского чемпиона и 13-кратного победителя чемпионатов мира. Норвежец дважды становился победителем общего зачета Кубка мира и одержал 38 побед на этапах Кубка мира.
«Говорить о завершении карьеры сложнее, чем я думал. Лыжные гонки были моей жизнью с самого детства. Возможно, я никогда не смогу объяснить, сколь многим мне пришлось пожертвовать, чтобы стать лучшим.
В последние недели я понял, что больше не могу оставаться на таком уровне, чтобы достигать высоких результатов на Кубке мира.
В детстве у меня была мечта стать хорошим лыжником. И я горжусь тем, чего достиг. С нетерпением жду своего нового будущего», - сказал Нортуг на специальной пресс-конференции.
Читайте также: «Король биатлона» Бьорндален объявил о завершении карьеры
Петтер Нортуг стал третьим знаковым представителем зимних видов спорта из Норвегии, объявившим о завершении карьеры после олимпийского сезона. Ранее свой спортивный путь завершили титулованные биатлонисты Оле-Эйнар Бьорндален и Эмиль Хегле Свендсен.
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