» » «Шальке» выставил Коноплянку на трансфер
Раздел: Спорт  
0

«Шальке» выставил Коноплянку на трансфер

«Шальке» выставил Коноплянку на трансферПолузащитник сборной Украины Евгений Коноплянка зимой может покинуть «Шальке».

Как утверждает авторитетное немецкое издание «Bild», руководство «Шальке» в составе финансового директора Петера Петерса, маркетингового директора Александера Йобста и спортивного директора Кристиана Хайделя решило во время зимнего окна трансферов устроить чистку состава.

На трансфер «Кобальтовые» выставили Йоханнеса Гайса, Омара Маскареля, Бреэля Эмболо, Франко Ди Санто, а также украинского полузащитника Евгения Коноплянку, игра которого по мнению боссов «Шальке» не соответствует его зарплате (около 5 миллионов евро в год).

Минувшим летом имя Коноплянки часто фигурировало в трансферных слухах. Интерес к украинцу приписывали «Эспаньолу», «Эвертону» и «Галатасараю».

Одним из претендентов на Коноплянку ранее считался и «Шахтер». Главный тренер «горняков» Паулу Фонсека говорил, что команда нуждается в усилении на позиции левого вингера.

Коноплянка выступает в «Шальке» с августа 2016 года. Во всех турнирах украинец отыграл 69 матчей, забив 12 голов и отдав 9 результативных передач.

Читайте также: «Шальке» выкупил Коноплянку за 15 миллионов евро

Действующий контракт Евгения Коноплянки с «Шальке» рассчитан до лета 2020 года. Портал «Трансфермаркет» оценивает украинца в 10 миллионов евро.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Шальке, Коноплянка, трансфер

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 21:34 » Автор: Иван Мартынов
     24
     0

Похожие новости по теме

Коноплянка может уйти из «Шальке» и вернуться в Испанию Коноплянка может уйти из «Шальке» и вернуться в Испанию

Полузащитник сборной Украины Евгений Коноплянка до закрытия летнего окна трансферов может сменить клубную прописку.

«Шальке» выкупил Коноплянку за 15 миллионов евро «Шальке» выкупил Коноплянку за 15 миллионов евро

Клуб немецкой Бундеслиги «Шальке» на полноценной основе подписал украинского полузащитника Евгения Коноплянку.

«Шальке» не планирует продавать Коноплянку «Шальке» не планирует продавать Коноплянку

Полузащитник сборной Украины Евгений Коноплянка следующий сезон начнет в Германии.

«Фенербахче» оценивает Коноплянку в 10 миллионов евро «Фенербахче» оценивает Коноплянку в 10 миллионов евро

Полузащитник сборной Украины Евгений Коноплянка следующий сезон может начать в Турции.

В «Шальке» задумались о продаже Коноплянки В «Шальке» задумались о продаже Коноплянки

Клуб немецкой Бундеслиги «Шальке» может предстоящим летом избавиться от украинского полузащитника Евгения Коноплянки.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх