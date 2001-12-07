Раздел: Спорт
«Шальке» выставил Коноплянку на трансфер
Полузащитник сборной Украины Евгений Коноплянка зимой может покинуть «Шальке».
Как утверждает авторитетное немецкое издание «Bild», руководство «Шальке» в составе финансового директора Петера Петерса, маркетингового директора Александера Йобста и спортивного директора Кристиана Хайделя решило во время зимнего окна трансферов устроить чистку состава.
На трансфер «Кобальтовые» выставили Йоханнеса Гайса, Омара Маскареля, Бреэля Эмболо, Франко Ди Санто, а также украинского полузащитника Евгения Коноплянку, игра которого по мнению боссов «Шальке» не соответствует его зарплате (около 5 миллионов евро в год).
Минувшим летом имя Коноплянки часто фигурировало в трансферных слухах. Интерес к украинцу приписывали «Эспаньолу», «Эвертону» и «Галатасараю».
Одним из претендентов на Коноплянку ранее считался и «Шахтер». Главный тренер «горняков» Паулу Фонсека говорил, что команда нуждается в усилении на позиции левого вингера.
Коноплянка выступает в «Шальке» с августа 2016 года. Во всех турнирах украинец отыграл 69 матчей, забив 12 голов и отдав 9 результативных передач.
Читайте также: «Шальке» выкупил Коноплянку за 15 миллионов евро
Действующий контракт Евгения Коноплянки с «Шальке» рассчитан до лета 2020 года. Портал «Трансфермаркет» оценивает украинца в 10 миллионов евро.
Как утверждает авторитетное немецкое издание «Bild», руководство «Шальке» в составе финансового директора Петера Петерса, маркетингового директора Александера Йобста и спортивного директора Кристиана Хайделя решило во время зимнего окна трансферов устроить чистку состава.
На трансфер «Кобальтовые» выставили Йоханнеса Гайса, Омара Маскареля, Бреэля Эмболо, Франко Ди Санто, а также украинского полузащитника Евгения Коноплянку, игра которого по мнению боссов «Шальке» не соответствует его зарплате (около 5 миллионов евро в год).
Минувшим летом имя Коноплянки часто фигурировало в трансферных слухах. Интерес к украинцу приписывали «Эспаньолу», «Эвертону» и «Галатасараю».
Одним из претендентов на Коноплянку ранее считался и «Шахтер». Главный тренер «горняков» Паулу Фонсека говорил, что команда нуждается в усилении на позиции левого вингера.
Коноплянка выступает в «Шальке» с августа 2016 года. Во всех турнирах украинец отыграл 69 матчей, забив 12 голов и отдав 9 результативных передач.
Читайте также: «Шальке» выкупил Коноплянку за 15 миллионов евро
Действующий контракт Евгения Коноплянки с «Шальке» рассчитан до лета 2020 года. Портал «Трансфермаркет» оценивает украинца в 10 миллионов евро.
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