«Шахтер» не удержал победу над «Лионом» и отправился в Лигу Европы

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Серьезную заявку на выход в плей-офф Лиги Чемпионов «Шахтер» сделал на 22-й минуте – после фирменной фланговой комбинации Исмаили идеально выложил мяч под удар Мораесу, а бразилец четко пробил в дальний угол.До перерыва «Лион» создал несколько убойных моментов, но феноменальная игра Пятова на последнем рубеже позволила «Шахтеру» сохранить минимальное преимущество.Во втором тайме французы закономерно сравняли счет – Фекир получил мяч в штрафной и идеальным обводящим ударом отправил мяч в дальний угол.Единственный реальный шанс на победу «Шахтер» создал на 82-й минуте – Исмаили после великолепной передачи Майкона вырвался на свидание с Лопешом, но вратарь «Лиона» не позволил бразильскому защитнику «горняков» отправить мяч в ворота.«Шахтер» с одной победой в шести матчах в группе F опередил только «Хоффенхайм», что обеспечило чемпиону Украины путевку в 1/16 финала Лиги Европы. «Ман Сити» и «Лион» закономерно шагают в плей-офф Лиги Чемпионов.Шахтер - Лион 1:1Голы: Мораес, 22 - Фекир, 65Пятов - Матвиенко, Кривцов, Хочолава (Бутко, 46), Исмаили - Майкон, Степаненко - Марлос, Коваленко (Кайоде, 84), Тайсон - Мораес.: Лопеш - Тете, Денайер, Марсело, Марсал, Менди - Тусар, Ауар - Фекир (Дюбуа, 89) - Траоре (Ндомбеле, 71), Депай (Дембеле, 80).Предупреждения: Болбат - Марсал, Фекир– Хоффенхайм 2:1Голы: Сан, 45+1, 61 – Крамарич, 16 (с пенальти)Манчестер Сити – 13, Лион – 8, Шахтер – 13, Хоффенхайм – 3.