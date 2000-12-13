Раздел: Спорт
«Шахтер» не удержал победу над «Лионом» и отправился в Лигу Европы
«Шахтер» в решающем матче группового этапа Лиги Чемпионов не смог обыграть «Лион» и вылетел из турнира.
Серьезную заявку на выход в плей-офф Лиги Чемпионов «Шахтер» сделал на 22-й минуте – после фирменной фланговой комбинации Исмаили идеально выложил мяч под удар Мораесу, а бразилец четко пробил в дальний угол.
До перерыва «Лион» создал несколько убойных моментов, но феноменальная игра Пятова на последнем рубеже позволила «Шахтеру» сохранить минимальное преимущество.
Во втором тайме французы закономерно сравняли счет – Фекир получил мяч в штрафной и идеальным обводящим ударом отправил мяч в дальний угол.
Единственный реальный шанс на победу «Шахтер» создал на 82-й минуте – Исмаили после великолепной передачи Майкона вырвался на свидание с Лопешом, но вратарь «Лиона» не позволил бразильскому защитнику «горняков» отправить мяч в ворота.
«Шахтер» с одной победой в шести матчах в группе F опередил только «Хоффенхайм», что обеспечило чемпиону Украины путевку в 1/16 финала Лиги Европы. «Ман Сити» и «Лион» закономерно шагают в плей-офф Лиги Чемпионов.
Шахтер - Лион 1:1
Голы: Мораес, 22 - Фекир, 65
Шахтер: Пятов - Матвиенко, Кривцов, Хочолава (Бутко, 46), Исмаили - Майкон, Степаненко - Марлос, Коваленко (Кайоде, 84), Тайсон - Мораес.
Лион: Лопеш - Тете, Денайер, Марсело, Марсал, Менди - Тусар, Ауар - Фекир (Дюбуа, 89) - Траоре (Ндомбеле, 71), Депай (Дембеле, 80).
Предупреждения: Болбат - Марсал, Фекир
Читайте также: «Шахтер» упустил победу над «Лионом» в Юношеской лиге УЕФА
Манчестер Сити – Хоффенхайм 2:1
Голы: Сан, 45+1, 61 – Крамарич, 16 (с пенальти)
Турнирная таблица: Манчестер Сити – 13, Лион – 8, Шахтер – 13, Хоффенхайм – 3.
Серьезную заявку на выход в плей-офф Лиги Чемпионов «Шахтер» сделал на 22-й минуте – после фирменной фланговой комбинации Исмаили идеально выложил мяч под удар Мораесу, а бразилец четко пробил в дальний угол.
До перерыва «Лион» создал несколько убойных моментов, но феноменальная игра Пятова на последнем рубеже позволила «Шахтеру» сохранить минимальное преимущество.
Во втором тайме французы закономерно сравняли счет – Фекир получил мяч в штрафной и идеальным обводящим ударом отправил мяч в дальний угол.
Единственный реальный шанс на победу «Шахтер» создал на 82-й минуте – Исмаили после великолепной передачи Майкона вырвался на свидание с Лопешом, но вратарь «Лиона» не позволил бразильскому защитнику «горняков» отправить мяч в ворота.
«Шахтер» с одной победой в шести матчах в группе F опередил только «Хоффенхайм», что обеспечило чемпиону Украины путевку в 1/16 финала Лиги Европы. «Ман Сити» и «Лион» закономерно шагают в плей-офф Лиги Чемпионов.
Шахтер - Лион 1:1
Голы: Мораес, 22 - Фекир, 65
Шахтер: Пятов - Матвиенко, Кривцов, Хочолава (Бутко, 46), Исмаили - Майкон, Степаненко - Марлос, Коваленко (Кайоде, 84), Тайсон - Мораес.
Лион: Лопеш - Тете, Денайер, Марсело, Марсал, Менди - Тусар, Ауар - Фекир (Дюбуа, 89) - Траоре (Ндомбеле, 71), Депай (Дембеле, 80).
Предупреждения: Болбат - Марсал, Фекир
Читайте также: «Шахтер» упустил победу над «Лионом» в Юношеской лиге УЕФА
Манчестер Сити – Хоффенхайм 2:1
Голы: Сан, 45+1, 61 – Крамарич, 16 (с пенальти)
Турнирная таблица: Манчестер Сити – 13, Лион – 8, Шахтер – 13, Хоффенхайм – 3.
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