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Лига Чемпионов: «Ювентус» выиграл группу H, несмотря на поражение в Швейцарии

Лига Чемпионов: «Ювентус» выиграл группу H, несмотря на поражение в ШвейцарииВ группе H в последнем туре «Ювентус» и «Ман Юнайтед» синхронно проиграли на выезде.

«Янг Бойз» в домашнем матче с «Ювентусом» переписал клубную историю, одержав первую победу в основном раунде Лиги Чемпионов. Героем всей Швейцарии в этот вечер стал экс-форвард «ПСЖ» Гийом Оаро, забивший по голу в каждом тайме.

Янг Бойз - Ювентус 2:1
Голы: Оаро, 30 (с пенальти), 68 - Дибала, 80.

Янг Бойз: Вольфли - Мбабу, Камара, Бенито, Гарсия - Соу (Вютрих, 90+1), Лаупер, Эбишер - Нгамалеу (Шик, 85), Оаро, Фасснахт (Бертоне, 80).

Ювентус: Щесны - Де Шильо (Дибала, 72), Ругани, Бонуччи, Куадрадо (Алекс Сандро, 23) - Коста, Бентанкур, Пьянич (Джан, 65), Бернардески - Манджукич, Роналду.

Предупреждения: Камара, Гарсия, Вольфли - Бернардески

«Манчестер Юнайтед» в по сути товарищеском матче заслуженно проиграл «Валенсии». Достаточно отметить, что инертная команда Жозе Моуриньо нанесла первый удар в створ ворот испанцев только на 72-й минуте.

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Валенсия - Манчестер Юнайтед 2:1
Голы: Солер, 17, Джонс, 47 (автогол) - Рашфорд, 87

Валенсия: Доменек - Пиччини, Везу, Диакаби, Латорре (Гарай, 51) - Солер, Парехо, Кондогбия, Черышев (Торрес, 66) - Батшуайи, Мина (Родриго, 68)

Манчестер Юнайтед: Ромеро - Валенсия, Джонс, Байи, Рохо (Янг, 46) - Феллаини, Погба - Перейра, Мата, Фред (Рашфорд, 57) - Лукаку (Лингард, 69)

Предупреждения: Латорре - Валенсия, Байи, Рашфорд

Турнирная таблица: Ювентус – 12, Манчестер Юнайтед – 10, Валенсия – 8, Янг Бойз – 4.
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 Теги: Лига Чемпионов, Ювентус, Манчестер Юнайтед

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Сегодня, 00:28 » Автор: Иван Мартынов
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