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Лига Чемпионов: «Бавария» не пустила «Аякс» на первое место в группе Е

Лига Чемпионов: «Бавария» не пустила «Аякс» на первое место в группе Е«Бавария» и «Аякс» в очном матче определили победителя квартета E.

Матч с двумя удалениями, двумя пенальти, автоголом и шестью забитыми мячами завершился сверхрезультативной ничьей, что устроило «Баварию», хотя за несколько секунд до финального свистка чемпион Германии вел в счете.

Томас Мюллер в матче с «Аяксом» повторил рекорд по количеству сыгранных игр за «Баварию» в Лиге Чемпионов (105) и заработал второе удаление в карьере.

Аякс - Бавария 3:3
Голы: Тадич, 61, 82 (с пенальти), Зюле, 90 (автогол) - Левандовски, 13, 87 (с пенальти), Коман, 90

Аякс: Онана, Вебер, де Лигт, Блинд, Мазрауи, Зиеш, де Йонг, Тадич, ван де Бек (Дольберг, 78), Нерес (Хунтелар, 89), Тальяфико.

Бавария: Нойер, Зюле, Боатенг, Алаба, Киммих, Гнабри (Алькантара, 62), Горетцка (Саншеш, 89), Рибери (Коман, 71), Рафинья, Мюллер, Левандовски.

Предупреждения: Киммих, Рафинья, де Лигт, Блинд, Тальяфико.

Удаления: Вебер, 67, Мюллер, 75.

АЕК с Дмитрием Чигринским в стартовом составе не удержал ничью в выездном матче с «Бенфикой» и покинул Лигу Чемпионов с нулем набранных очков и лишь двумя голами в шести матчах.

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Бенфика - АЕК 1:0
Гол: Гримальдо, 88

Бенфика: Влаходимос, Диаш, Гримальдо, Андре Алмейда, Жардел, Жедсон Фернандеш, Алфа Семеду, Рафа Силва (Живкович, 35), Пицци (Серви, 59), Жоау Фелиш (Кастильо, 77), Сеферович.

АЕК: Баркас, Чигринский, Иконому, Чосич, Бакакис, Моран (Родриго Гало, 77), Галанопулос, Клонаридис (Янниотас, 61), Хульт, Бойе (Манталос, 68), Понсе.

Предупреждения: Диаш, Хульт, Галанопулос.

Удален: Галанопулос, 87

Турнирная таблица: Бавария – 14, Аякс – 12, Бенфика – 7, АЕК – 0.
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 Теги: Лига Чемпионов, Бавария, Аякс

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Сегодня, 00:40 » Автор: Иван Мартынов
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