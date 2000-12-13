Левандовски – лучший бомбардир группового этапа ЛЧ

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В шести матчах Левандовски забил восемь мячей – поляк забил по три мяча в матчах с «Бенфикой» и АЕКом, а также дважды огорчил«Аякс».По среднему количеству голов за игру Левандовски обошел Лионеля Месси – многолетний лидер «Барселоны» забил шесть мячей, приняв участие всего в четырех матчах.Что касается «Шахтера», то у «горняков» голами в групповом этапе Лиги Чемпионов отмечались только бразильцы. Три мяча на счету Жуниора Мораеса, по два гола забили Тайсон и Исмаили, еще один мяч в активе Майкона.8 – Роберт Левандовски («Бавария»)6 – Лионель Месси («Барселона»)5 – Эдин Джеко («Рома»)5 – Душан Тадич («Аякс»)5 – Андрей Крамарич («Хоффенхайм»)5 – Неймар («ПСЖ»)5 – Мусса Марега («Порту»)5 – Пауло Дибала («Ювентус»)4 – Рафаэль Геррейру («Боруссия Д»)4 – Антуан Гризманн («Атлетико»)Защитник «Шахтера» Исмаили вошел в топ-5 лучших ассистентов группового этапа Лиги Чемпионов – в шести матчах бразилец отдал три результативных передачи.4 – Карлос Солер («Валенсия»)4 – Рияд Махрез («Манчестер Сити»)3 – Килиан Мбаппе («ПСЖ»)3 – Исмаили («Шахтер»)3 – Лоренцо Пеллегрини («Рома»)