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Раздел: Спорт  
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Левандовски – лучший бомбардир группового этапа ЛЧ

Левандовски – лучший бомбардир группового этапа ЛЧФорвард «Баварии» Роберт Левандовски возглавил бомбардирскую гонку Лиги Чемпионов после группового этапа.

В шести матчах Левандовски забил восемь мячей – поляк забил по три мяча в матчах с «Бенфикой» и АЕКом, а также дважды огорчил
«Аякс».

По среднему количеству голов за игру Левандовски обошел Лионеля Месси – многолетний лидер «Барселоны» забил шесть мячей, приняв участие всего в четырех матчах.

Что касается «Шахтера», то у «горняков» голами в групповом этапе Лиги Чемпионов отмечались только бразильцы. Три мяча на счету Жуниора Мораеса, по два гола забили Тайсон и Исмаили, еще один мяч в активе Майкона.

Топ-10 лучших бомбардиров группового этапа Лиги Чемпионов:

8 – Роберт Левандовски («Бавария»)
6 – Лионель Месси («Барселона»)
5 – Эдин Джеко («Рома»)
5 – Душан Тадич («Аякс»)
5 – Андрей Крамарич («Хоффенхайм»)
5 – Неймар («ПСЖ»)
5 – Мусса Марега («Порту»)
5 – Пауло Дибала («Ювентус»)
4 – Рафаэль Геррейру («Боруссия Д»)
4 – Антуан Гризманн («Атлетико»)

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Защитник «Шахтера» Исмаили вошел в топ-5 лучших ассистентов группового этапа Лиги Чемпионов – в шести матчах бразилец отдал три результативных передачи.

Топ-5 лучших ассистентов группового этапа Лиги Чемпионов:

4 – Карлос Солер («Валенсия»)
4 – Рияд Махрез («Манчестер Сити»)
3 – Килиан Мбаппе («ПСЖ»)
3 – Исмаили («Шахтер»)
3 – Лоренцо Пеллегрини («Рома»)
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 Теги: Лига Чемпионов, Левандовски, Шахтер

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Сегодня, 01:18 » Автор: Иван Мартынов
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