Раздел: Спорт
Левандовски – лучший бомбардир группового этапа ЛЧ
Форвард «Баварии» Роберт Левандовски возглавил бомбардирскую гонку Лиги Чемпионов после группового этапа.
В шести матчах Левандовски забил восемь мячей – поляк забил по три мяча в матчах с «Бенфикой» и АЕКом, а также дважды огорчил
«Аякс».
По среднему количеству голов за игру Левандовски обошел Лионеля Месси – многолетний лидер «Барселоны» забил шесть мячей, приняв участие всего в четырех матчах.
Что касается «Шахтера», то у «горняков» голами в групповом этапе Лиги Чемпионов отмечались только бразильцы. Три мяча на счету Жуниора Мораеса, по два гола забили Тайсон и Исмаили, еще один мяч в активе Майкона.
Топ-10 лучших бомбардиров группового этапа Лиги Чемпионов:
8 – Роберт Левандовски («Бавария»)
6 – Лионель Месси («Барселона»)
5 – Эдин Джеко («Рома»)
5 – Душан Тадич («Аякс»)
5 – Андрей Крамарич («Хоффенхайм»)
5 – Неймар («ПСЖ»)
5 – Мусса Марега («Порту»)
5 – Пауло Дибала («Ювентус»)
4 – Рафаэль Геррейру («Боруссия Д»)
4 – Антуан Гризманн («Атлетико»)
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Защитник «Шахтера» Исмаили вошел в топ-5 лучших ассистентов группового этапа Лиги Чемпионов – в шести матчах бразилец отдал три результативных передачи.
Топ-5 лучших ассистентов группового этапа Лиги Чемпионов:
4 – Карлос Солер («Валенсия»)
4 – Рияд Махрез («Манчестер Сити»)
3 – Килиан Мбаппе («ПСЖ»)
3 – Исмаили («Шахтер»)
3 – Лоренцо Пеллегрини («Рома»)
В шести матчах Левандовски забил восемь мячей – поляк забил по три мяча в матчах с «Бенфикой» и АЕКом, а также дважды огорчил
«Аякс».
По среднему количеству голов за игру Левандовски обошел Лионеля Месси – многолетний лидер «Барселоны» забил шесть мячей, приняв участие всего в четырех матчах.
Что касается «Шахтера», то у «горняков» голами в групповом этапе Лиги Чемпионов отмечались только бразильцы. Три мяча на счету Жуниора Мораеса, по два гола забили Тайсон и Исмаили, еще один мяч в активе Майкона.
Топ-10 лучших бомбардиров группового этапа Лиги Чемпионов:
8 – Роберт Левандовски («Бавария»)
6 – Лионель Месси («Барселона»)
5 – Эдин Джеко («Рома»)
5 – Душан Тадич («Аякс»)
5 – Андрей Крамарич («Хоффенхайм»)
5 – Неймар («ПСЖ»)
5 – Мусса Марега («Порту»)
5 – Пауло Дибала («Ювентус»)
4 – Рафаэль Геррейру («Боруссия Д»)
4 – Антуан Гризманн («Атлетико»)
Читайте также: Серб Митрович – лучший бомбардир группового этапа Лиги наций
Защитник «Шахтера» Исмаили вошел в топ-5 лучших ассистентов группового этапа Лиги Чемпионов – в шести матчах бразилец отдал три результативных передачи.
Топ-5 лучших ассистентов группового этапа Лиги Чемпионов:
4 – Карлос Солер («Валенсия»)
4 – Рияд Махрез («Манчестер Сити»)
3 – Килиан Мбаппе («ПСЖ»)
3 – Исмаили («Шахтер»)
3 – Лоренцо Пеллегрини («Рома»)
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