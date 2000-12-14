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Раздел: Спорт  
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«Милан» вылетел из Лиги Европы, «Селтик» и «Олимпиакос» шагают в плей-офф

«Милан» вылетел из Лиги Европы, «Селтик» и «Олимпиакос» шагают в плей-оффОпределились последние участники 1/16 финала Лиги Европы 2018-2019.

Главной неожиданностью шестого тура стал провал «Милана» - «россо-нери» на выезде со счетом 1:3 уступили «Олимпиакосу» и по дополнительным показателям пропустили греков в плей-офф.

Еще одним неудачником последнего тура стал «Лейпциг» - обидчик «Зари» в плей-офф квалификации на 86-й минуте пропустил от «Русенборга» и потерял путевку в 1/16 финала.

Группа А

Лудогорец - Цюрих 1:1
Голы: Шверчок, 45+1 - Одей, 21

АЕК Ларнака - Байер 1:5
Голы: Катала, 26 - Кор, 28, 58, Аларио, 41, 86, Поулиньо, 78

Турнирная таблица: Байер – 13, Цюрих – 10, АЕК Ларнака – 5, Лудогорец – 4.

Группа B

Селтик – Зальцбург 1:2
Голы: Нтчам, 90+5 – Даббур, 67, Гулльбрандсен, 78

Лейпциг – Русенборг 1:1
Голы: Кунья, 47 – Ругиниуссен, 86

Турнирная таблица: Зальцбург – 18, Селтик – 9, Лейпциг – 7, Русенборг – 1.

Группа С

Славия – Зенит 2:0
Голы: Зрмал, 32, Стох, 41

Копенгаген – Бордо 0:1
Гол: Бриан, 73

Турнирная таблица: Зенит – 11, Славия – 10, Бордо – 7, Копенгаген – 5.

Группа D

Динамо З - Андерлехт 0:0

Спартак Трнава - Фенербахче 1:0
Гол: Йылмаз, 41

Турнирная таблица: Динамо Загреб – 14, Фенербахче – 8, Спартак Трнава – 7, Андерлехт – 3.

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Группа F

Олимпиакос - Милан 3:1
Голы: Сиссе, 60, Сапата, 70 (в свои ворота), Фортунис, 81 (с пенальти) - Сапата, 72

Дюделанж - Бетис 0:0

Турнирная таблица: Бетис – 12, Олимпиакос – 10, Милан – 10, Дюделанж – 1.
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 Теги: Лига Европы, Милан, Олимпиакос

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Сегодня, 00:21 » Автор: Иван Мартынов
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