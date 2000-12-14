«Милан» вылетел из Лиги Европы, «Селтик» и «Олимпиакос» шагают в плей-офф

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Главной неожиданностью шестого тура стал провал «Милана» - «россо-нери» на выезде со счетом 1:3 уступили «Олимпиакосу» и по дополнительным показателям пропустили греков в плей-офф.Еще одним неудачником последнего тура стал «Лейпциг» - обидчик «Зари» в плей-офф квалификации на 86-й минуте пропустил от «Русенборга» и потерял путевку в 1/16 финала.Лудогорец - Цюрих 1:1Голы: Шверчок, 45+1 - Одей, 21АЕК Ларнака -1:5Голы: Катала, 26 - Кор, 28, 58, Аларио, 41, 86, Поулиньо, 78: Байер – 13, Цюрих – 10, АЕК Ларнака – 5, Лудогорец – 4.Селтик –1:2Голы: Нтчам, 90+5 – Даббур, 67, Гулльбрандсен, 78Лейпциг – Русенборг 1:1Голы: Кунья, 47 – Ругиниуссен, 86: Зальцбург – 18, Селтик – 9, Лейпциг – 7, Русенборг – 1.– Зенит 2:0Голы: Зрмал, 32, Стох, 41Копенгаген –0:1Гол: Бриан, 73Зенит – 11, Славия – 10, Бордо – 7, Копенгаген – 5.Динамо З - Андерлехт 0:0- Фенербахче 1:0Гол: Йылмаз, 41: Динамо Загреб – 14, Фенербахче – 8, Спартак Трнава – 7, Андерлехт – 3.- Милан 3:1Голы: Сиссе, 60, Сапата, 70 (в свои ворота), Фортунис, 81 (с пенальти) - Сапата, 72Дюделанж - Бетис 0:0: Бетис – 12, Олимпиакос – 10, Милан – 10, Дюделанж – 1.