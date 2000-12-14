Раздел: Спорт
«Милан» вылетел из Лиги Европы, «Селтик» и «Олимпиакос» шагают в плей-офф
Определились последние участники 1/16 финала Лиги Европы 2018-2019.
Главной неожиданностью шестого тура стал провал «Милана» - «россо-нери» на выезде со счетом 1:3 уступили «Олимпиакосу» и по дополнительным показателям пропустили греков в плей-офф.
Еще одним неудачником последнего тура стал «Лейпциг» - обидчик «Зари» в плей-офф квалификации на 86-й минуте пропустил от «Русенборга» и потерял путевку в 1/16 финала.
Группа А
Лудогорец - Цюрих 1:1
Голы: Шверчок, 45+1 - Одей, 21
АЕК Ларнака - Байер 1:5
Голы: Катала, 26 - Кор, 28, 58, Аларио, 41, 86, Поулиньо, 78
Турнирная таблица: Байер – 13, Цюрих – 10, АЕК Ларнака – 5, Лудогорец – 4.
Группа B
Селтик – Зальцбург 1:2
Голы: Нтчам, 90+5 – Даббур, 67, Гулльбрандсен, 78
Лейпциг – Русенборг 1:1
Голы: Кунья, 47 – Ругиниуссен, 86
Турнирная таблица: Зальцбург – 18, Селтик – 9, Лейпциг – 7, Русенборг – 1.
Группа С
Славия – Зенит 2:0
Голы: Зрмал, 32, Стох, 41
Копенгаген – Бордо 0:1
Гол: Бриан, 73
Турнирная таблица: Зенит – 11, Славия – 10, Бордо – 7, Копенгаген – 5.
Группа D
Динамо З - Андерлехт 0:0
Спартак Трнава - Фенербахче 1:0
Гол: Йылмаз, 41
Турнирная таблица: Динамо Загреб – 14, Фенербахче – 8, Спартак Трнава – 7, Андерлехт – 3.
Читайте также: Лига Европы: «Милан» и «Байер» идут без потерь
Группа F
Олимпиакос - Милан 3:1
Голы: Сиссе, 60, Сапата, 70 (в свои ворота), Фортунис, 81 (с пенальти) - Сапата, 72
Дюделанж - Бетис 0:0
Турнирная таблица: Бетис – 12, Олимпиакос – 10, Милан – 10, Дюделанж – 1.
Главной неожиданностью шестого тура стал провал «Милана» - «россо-нери» на выезде со счетом 1:3 уступили «Олимпиакосу» и по дополнительным показателям пропустили греков в плей-офф.
Еще одним неудачником последнего тура стал «Лейпциг» - обидчик «Зари» в плей-офф квалификации на 86-й минуте пропустил от «Русенборга» и потерял путевку в 1/16 финала.
Группа А
Лудогорец - Цюрих 1:1
Голы: Шверчок, 45+1 - Одей, 21
АЕК Ларнака - Байер 1:5
Голы: Катала, 26 - Кор, 28, 58, Аларио, 41, 86, Поулиньо, 78
Турнирная таблица: Байер – 13, Цюрих – 10, АЕК Ларнака – 5, Лудогорец – 4.
Группа B
Селтик – Зальцбург 1:2
Голы: Нтчам, 90+5 – Даббур, 67, Гулльбрандсен, 78
Лейпциг – Русенборг 1:1
Голы: Кунья, 47 – Ругиниуссен, 86
Турнирная таблица: Зальцбург – 18, Селтик – 9, Лейпциг – 7, Русенборг – 1.
Группа С
Славия – Зенит 2:0
Голы: Зрмал, 32, Стох, 41
Копенгаген – Бордо 0:1
Гол: Бриан, 73
Турнирная таблица: Зенит – 11, Славия – 10, Бордо – 7, Копенгаген – 5.
Группа D
Динамо З - Андерлехт 0:0
Спартак Трнава - Фенербахче 1:0
Гол: Йылмаз, 41
Турнирная таблица: Динамо Загреб – 14, Фенербахче – 8, Спартак Трнава – 7, Андерлехт – 3.
Читайте также: Лига Европы: «Милан» и «Байер» идут без потерь
Группа F
Олимпиакос - Милан 3:1
Голы: Сиссе, 60, Сапата, 70 (в свои ворота), Фортунис, 81 (с пенальти) - Сапата, 72
Дюделанж - Бетис 0:0
Турнирная таблица: Бетис – 12, Олимпиакос – 10, Милан – 10, Дюделанж – 1.
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