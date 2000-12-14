«Шахтер» и «Динамо» узнали потенциальных соперников в 1/16 финала Лиги Европы

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«Динамо» в плей-офф Лиги Европы пробилось в статусе одного из 12-ти победителей группового этапа. В 1/16 финала киевляне могут сыграть с «Цюрихом» (Швейцария), «Селтиком» (Шотландия»), «Славией» (Чехия), «Фенербахче» (Турция), «Спортингом» (Португалия), «Олимпиакосом» (Греция), «Рапидом» (Австрия), «Лацио» (Италия), «Мальме» (Швеция) и БАТЭ (Беларусь).Еще три возможных соперника «Динамо» получило из Лиги Чемпионов. Команда Александра Хацкевича в 1/16 финала может встретиться с «Галатасараем» (Турция), «Брюгге» (Бельгия) и «Викторией Пльзень» (Чехия).Поскольку «Шахтер» занял лишь шестое место среди третьих команд в Лиге Чемпионов, то «горняки» при жеребьевке 1/16 финала впосев не попадают.«Шахтер» в первом раунде плей-офф может пересечься с «Байером» и «Айнтрахтом» (оба – Германия), «Зальцбургом» (Австрия), «Динамо» Загреб (Хорватия), «Арсеналом» и «Челси» (оба – Англия), «Бетисом», «Вильярреалом», «Севильей» (все - Испания) и «Генком» (Бельгия).Из Лиги Чемпионов соперником чемпиона Украины в 1/16 финала могут стать «Валенсия» (Испания), «Интер» и «Наполи» (оба – Италия), а также «Бенфика» (Португалия).Жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы состоится 17 декабря в Ньоне. Матчи этой стадии еврокубка пройдут 14 и 21 февраля.