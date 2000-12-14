Форвард «Зальцбурга» Даббур – лучший бомбардир группового этапа Лиги Европы

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Даббур в шести матчах группового этапа забил шесть голов – 26-летний форвард сборной Израиля трижды огорчил «Селтик», дважды забивал в ворота «Русенборга» и отличился одним голом в матче с «Лейпцигом».Высокая результативность Даббура помогла «Зальцбургу» провести образцовый групповой этап – австрийцы набрали максимальные 18 очков и разделили с «Айнтрахтом» второе место в рейтинге самых результативных клубов групповой стадии Лиги Европы.В «Динамо» три футболиста забили по два гола – Виктор Цыганков, Денис Гармаш и Беньямин Вербич. У «Ворсклы» самым результативным стал Владислав Кулач, на счету которого два мяча.Стоит отметить, что Виктор Цыганков с тремя ассистами вошел в топ-5 лучших ассистентов Лиги Европы. Лидером по голевым передачам стал Игорь Стасевич из БАТЭ, отдавший в 6 матчах 6 ассистов.1. Мунас Даббур («Зальцбург») – 6 голов2. Лука Йович («Айнтрахт») – 53. Фредрик Гульбраннсен («Зальцбург) – 54. Эвер Банега («Севилья») – 45. Эмилио Сепая («Аполлон») – 46. Такуми Минамино («Зальцбург») – 47. Виссам Бен-Йеддер («Севилья») – 48. Оливье Жиру («Челси») – 49. Лукас Аларио («Байер») – 410. Патрик Кутроне («Милан») – 4