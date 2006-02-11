НХЛ: «Бостон» обыграл «Анахайм», успехи «Рейнджерс» и «Нью-Джерси»

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«Бостон» впервые с марта 2012 года на выезде обыграл «Анахайм» и продлил свою победную серию до четырех матчей. Голкипер «Брюинз» Ярослав Галак совершил 30 сэйвов и добавил в свой послужной список четвертый шатаут в сезоне, а Шон Курали результативными передачами поучаствовал в двух голевых атаках.В самом результативном матче дня «Рейнджерс» на выезде неожиданно разбили «Баффало». Главными героями матча стали российские легионеры – Владислав Наместников оформил дубль (2+1), Павел Бучневич набрал 2 очка (1+1), а голкипер Александр Георгиев отразил 31 из 33 бросков по своим воротам.«Нью-Джерси» в выездном матче против «Миннесоты» отыгрался со счета 1:4 и вырвал победу в овертайме. Пять игроков «Дьяволов» набрали по два очка, а победную шайбу на третьей минуте дополнительного времени забросил Нико Хишир.Баффало – Рейнджерс – 2:6 (0:2, 2:1, 0:3)Каролина – Эдмонтон – 3:1 (2:1, 0:0, 1:0)Миннесота – Нью-Джерси – 4:5 (2:0, 2:2, 0:2, 0:1)Анахайм – Бостон – 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)