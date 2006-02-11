Роналду повторил личный рекорд пятилетней давности

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Накануне Роналду в матче 24-го тура Серии А против «Фрозиноне» забил гол и отдал результативную передачу.Как сообщает «Opta», португалец в третьем матче подряд покидает поле и с забитым голом, и с голевой передачей. Впервые Роналду выдал аналогичную серию в ноябре 2014 года, когда еще выступал за мадридский «Реал».Роналду 13 лет подряд забивает за сезон как минимум по 20 голов. В текущем сезоне на счету португальца 21 гол и 11 результативных передач в 32 матчах. При этом Криштиану непривычно мало забивает в Лиге Чемпионов – только один гол в пяти поединках.В зачете «Золотой бутсы» Роналду с 19-ю голами в 23-х матчах Серии А уступает только форварду «Барселоны» Лионелю Месси, на счету которого 21 мяч в испанской Примере.Напомним, Криштиану Роналду летом прошлого года перешел в «Ювентус» из «Реала» за 117 миллионов евро. В Мадриде португалец выступал с 2009 года.