Биатлон: Фийон Майе – победитель преследования в Солт-Лейк-Сити, прорыв Пидручного

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

Вторую личную победу в карьере Фийон Майе оформил благодаря идеальной стрельбе и великолепному финишному кругу. После заключительного огневого рубежа всего на 3 секунды опережал победителя спринта Ветле-Сьястада Кристиансена, а на финише привез норвежцу более 20 секунд.Лидер Кубка мира Йоханнес Бё лидировал перед второй половиной преследования, но норвежца снова подвела стойка. Бё-младший ушел на пять штрафных кругов и довольствовался лишь четвертым местом, что не помешало ему досрочно стать обладателем Малого хрустального глобуса в зачете пасьютов.Великолепное преследование выдал лидер сборной Украины Дмитрий Пидручный, которому даже четыре промаха на стрельбище не помешали отыграть 19 позиций! Пидручный показал шестой ход на лыжне и был одним из лучших по скорострельности.Артем Тищенко на старт гонки преследования не вышел.1. Кантен Фийон Майе (Франция, 0+0+0+0) 30:55,82. Ветле-Сьястад Кристиансен (Норвегия, 0+1+0+0) +25,93. Симон Дестьё (Франция, 0+1+1+1) +47,3...14. Дмитрий Пидручный (Украина, 0+1+2+1) +2:48,8