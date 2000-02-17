Раздел: Спорт
Биатлон: Фийон Майе – победитель преследования в Солт-Лейк-Сити, прорыв Пидручного
Французский биатлонист Кантен Фийон Майе выиграл гонку преследования на этапе Кубка мира в США.
Вторую личную победу в карьере Фийон Майе оформил благодаря идеальной стрельбе и великолепному финишному кругу. После заключительного огневого рубежа всего на 3 секунды опережал победителя спринта Ветле-Сьястада Кристиансена, а на финише привез норвежцу более 20 секунд.
Лидер Кубка мира Йоханнес Бё лидировал перед второй половиной преследования, но норвежца снова подвела стойка. Бё-младший ушел на пять штрафных кругов и довольствовался лишь четвертым местом, что не помешало ему досрочно стать обладателем Малого хрустального глобуса в зачете пасьютов.
Великолепное преследование выдал лидер сборной Украины Дмитрий Пидручный, которому даже четыре промаха на стрельбище не помешали отыграть 19 позиций! Пидручный показал шестой ход на лыжне и был одним из лучших по скорострельности.
Артем Тищенко на старт гонки преследования не вышел.
Читайте также: Биатлон: Йоханнес Бё выиграл преследование в Рупольдинге, провал Пидручного
Кубок мира 2018-2019. Солт-Лейк-Сити. Результаты гонки преследования:
1. Кантен Фийон Майе (Франция, 0+0+0+0) 30:55,8
2. Ветле-Сьястад Кристиансен (Норвегия, 0+1+0+0) +25,9
3. Симон Дестьё (Франция, 0+1+1+1) +47,3
...
14. Дмитрий Пидручный (Украина, 0+1+2+1) +2:48,8
Вторую личную победу в карьере Фийон Майе оформил благодаря идеальной стрельбе и великолепному финишному кругу. После заключительного огневого рубежа всего на 3 секунды опережал победителя спринта Ветле-Сьястада Кристиансена, а на финише привез норвежцу более 20 секунд.
Лидер Кубка мира Йоханнес Бё лидировал перед второй половиной преследования, но норвежца снова подвела стойка. Бё-младший ушел на пять штрафных кругов и довольствовался лишь четвертым местом, что не помешало ему досрочно стать обладателем Малого хрустального глобуса в зачете пасьютов.
Великолепное преследование выдал лидер сборной Украины Дмитрий Пидручный, которому даже четыре промаха на стрельбище не помешали отыграть 19 позиций! Пидручный показал шестой ход на лыжне и был одним из лучших по скорострельности.
Артем Тищенко на старт гонки преследования не вышел.
Читайте также: Биатлон: Йоханнес Бё выиграл преследование в Рупольдинге, провал Пидручного
Кубок мира 2018-2019. Солт-Лейк-Сити. Результаты гонки преследования:
1. Кантен Фийон Майе (Франция, 0+0+0+0) 30:55,8
2. Ветле-Сьястад Кристиансен (Норвегия, 0+1+0+0) +25,9
3. Симон Дестьё (Франция, 0+1+1+1) +47,3
...
14. Дмитрий Пидручный (Украина, 0+1+2+1) +2:48,8
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
248
0
Оставьте свой комментарий