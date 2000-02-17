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Биатлон: Фийон Майе – победитель преследования в Солт-Лейк-Сити, прорыв Пидручного

Биатлон: Фийон Майе – победитель преследования в Солт-Лейк-Сити, прорыв ПидручногоФранцузский биатлонист Кантен Фийон Майе выиграл гонку преследования на этапе Кубка мира в США.

Вторую личную победу в карьере Фийон Майе оформил благодаря идеальной стрельбе и великолепному финишному кругу. После заключительного огневого рубежа всего на 3 секунды опережал победителя спринта Ветле-Сьястада Кристиансена, а на финише привез норвежцу более 20 секунд.

Лидер Кубка мира Йоханнес Бё лидировал перед второй половиной преследования, но норвежца снова подвела стойка. Бё-младший ушел на пять штрафных кругов и довольствовался лишь четвертым местом, что не помешало ему досрочно стать обладателем Малого хрустального глобуса в зачете пасьютов.

Великолепное преследование выдал лидер сборной Украины Дмитрий Пидручный, которому даже четыре промаха на стрельбище не помешали отыграть 19 позиций! Пидручный показал шестой ход на лыжне и был одним из лучших по скорострельности.

Артем Тищенко на старт гонки преследования не вышел.

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Кубок мира 2018-2019. Солт-Лейк-Сити. Результаты гонки преследования:

1. Кантен Фийон Майе (Франция, 0+0+0+0) 30:55,8
2. Ветле-Сьястад Кристиансен (Норвегия, 0+1+0+0) +25,9
3. Симон Дестьё (Франция, 0+1+1+1) +47,3
...
14. Дмитрий Пидручный (Украина, 0+1+2+1) +2:48,8
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 Теги: биатлон, Кубок мира, Пидручный

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Вчера, 23:55 » Автор: Иван Мартынов
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