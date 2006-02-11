Все результаты конкурсов Звездного уик-энда НБА. Видео

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Победителем конкурса мастерства стал форвард «Бостона» Джейсон Тейтум, который в финале броском с центра площадки переиграл разыгрывающего «Атланты» Трэя Янга.На полуфинальной стадии из борьбы за трофей выбыли центровой «Денвера» Никола Йокич и форвард «Далласа» Лука Дончич.Кайл Кузьма («Лейкерс»), Майк Конли («Мемфис»), Де’Аарон Фокс («Сакраменто») и Никола Вучевич («Орландо») вылетели в первом круге.В конкурсе трехочковых фаворитом считался звездный Стивен Карри из «Голден Стэйта», но подтвердить статус лучшего снайпера современности ему не удалось. В финале Карри занял только первое место, а неожиданным победителем стал защитник «Бруклина» Джо Харрис, который в решающем раунде набрал 26 очков против 24 у Карри и 19 у защитника «Сакраменто» Бадди Хилда.Девин Букер («Финикс»), Крис Миддлтон («Милуоки»), Кемба Уокер («Шарлотт»), Дэнни Грин («Торонто»), Дирк Новицки («Даллас»), Дамьен Лиллард и Сет Карри (оба – «Портленд») не прошли в финал.В данк-контесте равных не нашлось новичку «Оклахомы» Хамиду Диалло. Настоящим украшением этого конкурса стал данк Диалло через 216-сантиметрового Шакила О’Нила. В финале Диалло легко разобрался с разыгрывающим «Нью-Йорка» Деннисом Смитом, который на каждый данк тратил по несколько попыток.