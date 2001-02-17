Биатлон: Украина заняла шестое место в сингл-миксте в Солт-Лейк-Сити

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Пидручный с идеальной стрельбой выиграл первый этап. На втором этапе Джима взяла один дополнительный патрон и передала эстафету пятой с 20-секундным отставанием от лидера.На третьем этапе стрельба у Пидручного не пошла – Дмитрий взял три дополнительных патрона, что привело к увеличению отставания от топ-3 до 30 секунд.На заключительном этапе Джима допустила два промаха. Юлия на финальный круг ушла с четвертым результатом, но до финиша пропустили спортсменок из Германии и Норвегии.Сингл-микст в Солт-Лейк-Сити усилиями Лукаса Хофера и Доротеи Вирер выиграла Италия. С учетом личных гонок Виррер одержала четвертую победу в сезоне, Хофер впервые с марта 2018 года поднялся на первую строку гонки Кубка мира.1. Италия (Хофер/Вирер, 0+6) 35:27,92. Австрия (Эдер/Хаузер, 0+2) +22,93. Франция (Гигонна/Симон, 1+8) +50,24. Германия (0+6) +1:06,95. Норвегия (0+6) +1:07,46. Украина (Пидручный/Джима, 0+6) +1:17,9