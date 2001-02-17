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Биатлон: Украина провалилась в смешанной эстафете в Солт-Лейк-Сити
Украинские биатлонисты неудачно провели заключительную гонку этапа Кубка мира в США.
Достойным в исполнении экспериментального состава сборной Украины получился только первый этап в исполнении Артема Тищенко, который с одним дополнительным патроном передал эстафету на седьмом месте с 50-секундным отставанием от лидеров.
На втором этапе Тарас Лесюк с одним промахом откатился на 10-е место, а отставание Украины от лидирующей Норвегии увеличилось до 2 минут и 35 секунд.
Яна Бондарь и Надежда Белкина в женской части смешанной эстафеты на двоих использовали девять дополнительных патронов. В итоге Украина заняла лишь 14-е место и стала последней командой, которой удалось избежать статуса круговых.
Победу в смешанной эстафете одержала сборная Франции. На последнем этапе Анаис Шевалье выбила 10 из 10, а круг штрафа в исполнении норвежки Марте Олсбю Ройселанд позволил ей устроить эффектный проезд к финишу с французским флагом.
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Кубок мира 2018-2019. Солт-Лейк-Сити. Результаты смешанной эстафеты:
1. Франция (Фийон Майе, Дестье, Эмонье, Шевалье, 0+3) 1:03:51,4
2. Германия (Лессер, Долль, Хильдебранд, Хинц, 0+6) +13,5
3. Норвегия (Кристиансен, Й. Бё, Экхофф, Олсбю-Ройселанд, 2+11) +1:02,2
4. Швейцария (1+6) +1:31,2
5. Швеция (0+5) +1:59,7
6. Чехия (0+8) +2:12,9
...
14. Украина (Тищенко, Лесюк, Бондарь, Белкина, 0+11) +4:49,2
Достойным в исполнении экспериментального состава сборной Украины получился только первый этап в исполнении Артема Тищенко, который с одним дополнительным патроном передал эстафету на седьмом месте с 50-секундным отставанием от лидеров.
На втором этапе Тарас Лесюк с одним промахом откатился на 10-е место, а отставание Украины от лидирующей Норвегии увеличилось до 2 минут и 35 секунд.
Яна Бондарь и Надежда Белкина в женской части смешанной эстафеты на двоих использовали девять дополнительных патронов. В итоге Украина заняла лишь 14-е место и стала последней командой, которой удалось избежать статуса круговых.
Победу в смешанной эстафете одержала сборная Франции. На последнем этапе Анаис Шевалье выбила 10 из 10, а круг штрафа в исполнении норвежки Марте Олсбю Ройселанд позволил ей устроить эффектный проезд к финишу с французским флагом.
Читайте также: Биатлон: Фийон Майе – победитель преследования в Солт-Лейк-Сити, прорыв Пидручного
Кубок мира 2018-2019. Солт-Лейк-Сити. Результаты смешанной эстафеты:
1. Франция (Фийон Майе, Дестье, Эмонье, Шевалье, 0+3) 1:03:51,4
2. Германия (Лессер, Долль, Хильдебранд, Хинц, 0+6) +13,5
3. Норвегия (Кристиансен, Й. Бё, Экхофф, Олсбю-Ройселанд, 2+11) +1:02,2
4. Швейцария (1+6) +1:31,2
5. Швеция (0+5) +1:59,7
6. Чехия (0+8) +2:12,9
...
14. Украина (Тищенко, Лесюк, Бондарь, Белкина, 0+11) +4:49,2
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