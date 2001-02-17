Рейтинг WTA: рекорд Цуренко, возвращение Свитолиной в топ-6

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Первая ракетка Украины Элина Свитолина на прошлой неделе на турнире в Дохе дошла до полуфинала, что позволило уроженке Одессы подняться на шестое место с отставанием от топ-5 всего в 35 очков. На этой неделе Свитолина защищает титул в Дубае – даже в случае неудачи украинка не опустится в рейтинге ниже восьмой позиции.Леся Цуренко в Дохе уступила уже во втором круге, что не помешало ей начать новую неделю на рекордной в карьере 23-й позиции. Киевлянка уже успела выиграть стартовый матч в Дубае, а в случае победы в следующем матче Цуренко впервые в карьере достигнет отметки в 2000 рейтинговых очков.Что касается топ-10, то финалистка турнира в Дохе Симона Халеп поднялась на второе место, Петра Квитова вылетела из топ-3, а Серена Уильямс впервые с 2017 года вернулась в первую десятку.1 (1). Наоми Осака (Япония) - 69702 (3). Симона Халеп (Румыния) - 55373 (4). Слоан Стивенс (США) - 53074 (2). Петра Квитова (Чехия) - 51205 (5). Каролина Плишкова (Чехия) - 50556 (7). Элина Свитолина (Украина) - 50207 (6). Анжелик Кербер (Германия) - 49608 (8). Кики Бертенс (Нидерланды) - 48859 (9). Арина Соболенко (Беларусь) - 356510 (11). Серена Уильямс (США) - 340623 (24). Леся Цуренко (Украина) – 195034 (34). Даяна Ястремская (Украина) – 1386125 (126). Екатерина Козлова (Украина) – 486130 (130). Ангелина Калинина (Украина) – 473