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Рейтинг WTA: рекорд Цуренко, возвращение Свитолиной в топ-6
Женская теннисная ассоциация (WTA) представила обновленную версию мирового рейтинга.
Первая ракетка Украины Элина Свитолина на прошлой неделе на турнире в Дохе дошла до полуфинала, что позволило уроженке Одессы подняться на шестое место с отставанием от топ-5 всего в 35 очков. На этой неделе Свитолина защищает титул в Дубае – даже в случае неудачи украинка не опустится в рейтинге ниже восьмой позиции.
Леся Цуренко в Дохе уступила уже во втором круге, что не помешало ей начать новую неделю на рекордной в карьере 23-й позиции. Киевлянка уже успела выиграть стартовый матч в Дубае, а в случае победы в следующем матче Цуренко впервые в карьере достигнет отметки в 2000 рейтинговых очков.
Что касается топ-10, то финалистка турнира в Дохе Симона Халеп поднялась на второе место, Петра Квитова вылетела из топ-3, а Серена Уильямс впервые с 2017 года вернулась в первую десятку.
Рейтинг WTA. 18 февраля 2019 года:
1 (1). Наоми Осака (Япония) - 6970
2 (3). Симона Халеп (Румыния) - 5537
3 (4). Слоан Стивенс (США) - 5307
4 (2). Петра Квитова (Чехия) - 5120
5 (5). Каролина Плишкова (Чехия) - 5055
6 (7). Элина Свитолина (Украина) - 5020
7 (6). Анжелик Кербер (Германия) - 4960
8 (8). Кики Бертенс (Нидерланды) - 4885
9 (9). Арина Соболенко (Беларусь) - 3565
10 (11). Серена Уильямс (США) - 3406
…
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23 (24). Леся Цуренко (Украина) – 1950
34 (34). Даяна Ястремская (Украина) – 1386
125 (126). Екатерина Козлова (Украина) – 486
130 (130). Ангелина Калинина (Украина) – 473
Первая ракетка Украины Элина Свитолина на прошлой неделе на турнире в Дохе дошла до полуфинала, что позволило уроженке Одессы подняться на шестое место с отставанием от топ-5 всего в 35 очков. На этой неделе Свитолина защищает титул в Дубае – даже в случае неудачи украинка не опустится в рейтинге ниже восьмой позиции.
Леся Цуренко в Дохе уступила уже во втором круге, что не помешало ей начать новую неделю на рекордной в карьере 23-й позиции. Киевлянка уже успела выиграть стартовый матч в Дубае, а в случае победы в следующем матче Цуренко впервые в карьере достигнет отметки в 2000 рейтинговых очков.
Что касается топ-10, то финалистка турнира в Дохе Симона Халеп поднялась на второе место, Петра Квитова вылетела из топ-3, а Серена Уильямс впервые с 2017 года вернулась в первую десятку.
Рейтинг WTA. 18 февраля 2019 года:
1 (1). Наоми Осака (Япония) - 6970
2 (3). Симона Халеп (Румыния) - 5537
3 (4). Слоан Стивенс (США) - 5307
4 (2). Петра Квитова (Чехия) - 5120
5 (5). Каролина Плишкова (Чехия) - 5055
6 (7). Элина Свитолина (Украина) - 5020
7 (6). Анжелик Кербер (Германия) - 4960
8 (8). Кики Бертенс (Нидерланды) - 4885
9 (9). Арина Соболенко (Беларусь) - 3565
10 (11). Серена Уильямс (США) - 3406
…
Читайте также: Цуренко вышла во второй круг турнира в Дубае, Ястремская уступила Мугурусе
23 (24). Леся Цуренко (Украина) – 1950
34 (34). Даяна Ястремская (Украина) – 1386
125 (126). Екатерина Козлова (Украина) – 486
130 (130). Ангелина Калинина (Украина) – 473
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