Биатлон: Пидручный вернулся в топ-25 личного зачета Кубка мира

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Йоханнес Бё на этапе в США официально стал обладателем Малого хрустального глобуса в зачете спринтов и преследования. В личном зачете Кубка мира норвежец опережает ближайшего преследователя на 334 балла.Лучший среди украинцев Дмитрий Пидручный в Солт-Лейк-Сити запомнился прорывом на 14-е место в пасьюте, что позволило биатлонисту из Тернополя подняться на 25-ю позицию в Кубке мира.В Кубке наций Украина опустилась на 10-е место с отставанием от Швейцарии в 28 баллов.1. Йоханнес Тингнес Бё (Норвегия) – 9792. Александр Логинов (Россия) – 6453. Симон Дестье (Франция) – 6364. Кантен Фийон Майе (Франция) – 5965. Симон Эдер (Австрия) – 5696. Мартен Фуркад (Франция) – 5547. Антонин Гигонна (Франция) – 5278. Арнд Пайффер (Германия) – 5089. Лукас Хофер (Италия) – 50010. Юлиан Эберхард (Австрия) – 48925. Дмитрий Пидручный (Украина) – 24632. Артем Прима (Украина) – 18252. Сергей Семенов (Украина) – 6579. Артем Тищенко (Украина) – 1786. Тарас Лесюк (Украина) – 9После этапа в Солт-Лейк-Сити самой рейтинговой украинкой в Кубке мира стала Юлия Джима, в активе которой 10-е место в спринте.В борьбе за Большой хрустальный глобус на первую строку в США вырвалась Лиза Виттоцци, опережающая Доротею Вирер всего на 7 баллов. Вмешаться в гонку за победой в Кубке мира также могут Марте Олсбю Ройселанд и Анастасия Кузьмина.В Кубке наций Украина идет на восьмой строке без особых перспектив на прогресс или падение.1. Лиза Виттоцци (Италия) – 7132. Доротея Вирер (Италия) – 7063. Марте Олсбю Ройселанд (Норвегия) – 6404. Анастасия Кузьмина (Словакия) – 6205. Кайса Макаряйнен (Финляндия) – 5456. Паулина Фиалкова (Словакия) – 5267. Моника Хойниш (Польша) – 4688. Ирина Кривко (Беларусь) – 4279. Ханна Эберг (Швеция) – 42310. Анаис Шевалье (Франция) – 42133. Юлия Джима (Украина) – 15836. Елена Пидгрушная (Украина) – 14642. Анастасия Меркушина (Украина) – 13145. Вита Семеренко (Украина) – 11548. Валя Семеренко (Украина) – 9264. Яна Бондарь (Украина) – 4779. Юлия Журавок (Украина) – 21