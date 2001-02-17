Раздел: Спорт
Биатлон: Пидручный вернулся в топ-25 личного зачета Кубка мира
Положение в общем зачете Кубка мира после этапа в Солт-Лейк-Сити.
Йоханнес Бё на этапе в США официально стал обладателем Малого хрустального глобуса в зачете спринтов и преследования. В личном зачете Кубка мира норвежец опережает ближайшего преследователя на 334 балла.
Лучший среди украинцев Дмитрий Пидручный в Солт-Лейк-Сити запомнился прорывом на 14-е место в пасьюте, что позволило биатлонисту из Тернополя подняться на 25-ю позицию в Кубке мира.
В Кубке наций Украина опустилась на 10-е место с отставанием от Швейцарии в 28 баллов.
Кубок мира 2018-2019. Мужчины. Топ-10 личного зачета:
1. Йоханнес Тингнес Бё (Норвегия) – 979
2. Александр Логинов (Россия) – 645
3. Симон Дестье (Франция) – 636
4. Кантен Фийон Майе (Франция) – 596
5. Симон Эдер (Австрия) – 569
6. Мартен Фуркад (Франция) – 554
7. Антонин Гигонна (Франция) – 527
8. Арнд Пайффер (Германия) – 508
9. Лукас Хофер (Италия) – 500
10. Юлиан Эберхард (Австрия) – 489
…
25. Дмитрий Пидручный (Украина) – 246
32. Артем Прима (Украина) – 182
52. Сергей Семенов (Украина) – 65
79. Артем Тищенко (Украина) – 17
86. Тарас Лесюк (Украина) – 9
После этапа в Солт-Лейк-Сити самой рейтинговой украинкой в Кубке мира стала Юлия Джима, в активе которой 10-е место в спринте.
В борьбе за Большой хрустальный глобус на первую строку в США вырвалась Лиза Виттоцци, опережающая Доротею Вирер всего на 7 баллов. Вмешаться в гонку за победой в Кубке мира также могут Марте Олсбю Ройселанд и Анастасия Кузьмина.
В Кубке наций Украина идет на восьмой строке без особых перспектив на прогресс или падение.
Читайте также: Биатлон: Пидручный и Прима сохранили места в топ-30 Кубка мира
Кубок мира 2018-2019. Женщины. Топ-10 личного зачета:
1. Лиза Виттоцци (Италия) – 713
2. Доротея Вирер (Италия) – 706
3. Марте Олсбю Ройселанд (Норвегия) – 640
4. Анастасия Кузьмина (Словакия) – 620
5. Кайса Макаряйнен (Финляндия) – 545
6. Паулина Фиалкова (Словакия) – 526
7. Моника Хойниш (Польша) – 468
8. Ирина Кривко (Беларусь) – 427
9. Ханна Эберг (Швеция) – 423
10. Анаис Шевалье (Франция) – 421
…
33. Юлия Джима (Украина) – 158
36. Елена Пидгрушная (Украина) – 146
42. Анастасия Меркушина (Украина) – 131
45. Вита Семеренко (Украина) – 115
48. Валя Семеренко (Украина) – 92
64. Яна Бондарь (Украина) – 47
79. Юлия Журавок (Украина) – 21
Йоханнес Бё на этапе в США официально стал обладателем Малого хрустального глобуса в зачете спринтов и преследования. В личном зачете Кубка мира норвежец опережает ближайшего преследователя на 334 балла.
Лучший среди украинцев Дмитрий Пидручный в Солт-Лейк-Сити запомнился прорывом на 14-е место в пасьюте, что позволило биатлонисту из Тернополя подняться на 25-ю позицию в Кубке мира.
В Кубке наций Украина опустилась на 10-е место с отставанием от Швейцарии в 28 баллов.
Кубок мира 2018-2019. Мужчины. Топ-10 личного зачета:
1. Йоханнес Тингнес Бё (Норвегия) – 979
2. Александр Логинов (Россия) – 645
3. Симон Дестье (Франция) – 636
4. Кантен Фийон Майе (Франция) – 596
5. Симон Эдер (Австрия) – 569
6. Мартен Фуркад (Франция) – 554
7. Антонин Гигонна (Франция) – 527
8. Арнд Пайффер (Германия) – 508
9. Лукас Хофер (Италия) – 500
10. Юлиан Эберхард (Австрия) – 489
…
25. Дмитрий Пидручный (Украина) – 246
32. Артем Прима (Украина) – 182
52. Сергей Семенов (Украина) – 65
79. Артем Тищенко (Украина) – 17
86. Тарас Лесюк (Украина) – 9
После этапа в Солт-Лейк-Сити самой рейтинговой украинкой в Кубке мира стала Юлия Джима, в активе которой 10-е место в спринте.
В борьбе за Большой хрустальный глобус на первую строку в США вырвалась Лиза Виттоцци, опережающая Доротею Вирер всего на 7 баллов. Вмешаться в гонку за победой в Кубке мира также могут Марте Олсбю Ройселанд и Анастасия Кузьмина.
В Кубке наций Украина идет на восьмой строке без особых перспектив на прогресс или падение.
Читайте также: Биатлон: Пидручный и Прима сохранили места в топ-30 Кубка мира
Кубок мира 2018-2019. Женщины. Топ-10 личного зачета:
1. Лиза Виттоцци (Италия) – 713
2. Доротея Вирер (Италия) – 706
3. Марте Олсбю Ройселанд (Норвегия) – 640
4. Анастасия Кузьмина (Словакия) – 620
5. Кайса Макаряйнен (Финляндия) – 545
6. Паулина Фиалкова (Словакия) – 526
7. Моника Хойниш (Польша) – 468
8. Ирина Кривко (Беларусь) – 427
9. Ханна Эберг (Швеция) – 423
10. Анаис Шевалье (Франция) – 421
…
33. Юлия Джима (Украина) – 158
36. Елена Пидгрушная (Украина) – 146
42. Анастасия Меркушина (Украина) – 131
45. Вита Семеренко (Украина) – 115
48. Валя Семеренко (Украина) – 92
64. Яна Бондарь (Украина) – 47
79. Юлия Журавок (Украина) – 21
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
100
0
Оставьте свой комментарий