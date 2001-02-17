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Рейтинг АТР: Джокович уверенно лидирует, Стаховский теряет пять позиций
Ассоциация теннисистов-профессионалов представила обновленный рейтинг.
На прошлой неделе в рамках АТР-тура состоялись три турнира. Чемпионом хардового турнира в Роттердаме категории АТР-500 стал француз Гаэль Монфис, обыгравший в финале Стэна Вавринку (6:3, 1:6, 6:2). В Нью-Йорке первый титул в карьере оформил американец Райлли Опелка, а победителем грунтовых соревнований в Буэнос-Айресе стал итальянец Марко Чеккинато.
Существенное влияние на топ-10 вышеперечисленные турниры не оказали. Единственное изменение связано с шестой позицией – Кеи Нисикори потеснил на седьмую строку экс-первую ракетку мира Роджера Федерера.
Первая ракетка Украины Сергей Стаховский опустился на пять позиций и стал 141-й ракеткой мира. На этой неделе киевлянин пытается пробиться в основную сетку турнира в Марселе.
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Рейтинг АТР. 18 февраля 2019 года:
1 (1). Новак Джокович (Сербия) - 10 955
2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) – 8320
3 (3). Александр Зверев (Германия) - 6475
4 (4). Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина) - 5060
5 (5). Кевин Андерсон (ЮАР) - 4595
6 (7). Кеи Нисикори (Япония) - 4190
7 (6). Роджер Федерер (Швейцария) – 4100
8 (8). Доминик Тим (Австрия) - 3800
9 (9). Джон Иснер (США) - 3225
10 (10). Марин Чилич (Хорватия) – 3140
…
141 (136). Сергей Стаховский (Украина) – 410
394 (394). Илья Марченко (Украина) – 36
509 (509). Александр Долгополов (Украина) – 10
На прошлой неделе в рамках АТР-тура состоялись три турнира. Чемпионом хардового турнира в Роттердаме категории АТР-500 стал француз Гаэль Монфис, обыгравший в финале Стэна Вавринку (6:3, 1:6, 6:2). В Нью-Йорке первый титул в карьере оформил американец Райлли Опелка, а победителем грунтовых соревнований в Буэнос-Айресе стал итальянец Марко Чеккинато.
Существенное влияние на топ-10 вышеперечисленные турниры не оказали. Единственное изменение связано с шестой позицией – Кеи Нисикори потеснил на седьмую строку экс-первую ракетку мира Роджера Федерера.
Первая ракетка Украины Сергей Стаховский опустился на пять позиций и стал 141-й ракеткой мира. На этой неделе киевлянин пытается пробиться в основную сетку турнира в Марселе.
Читайте также: Рейтинг АТР: Долгополов и Стаховский снова теряют позиции
Рейтинг АТР. 18 февраля 2019 года:
1 (1). Новак Джокович (Сербия) - 10 955
2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) – 8320
3 (3). Александр Зверев (Германия) - 6475
4 (4). Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина) - 5060
5 (5). Кевин Андерсон (ЮАР) - 4595
6 (7). Кеи Нисикори (Япония) - 4190
7 (6). Роджер Федерер (Швейцария) – 4100
8 (8). Доминик Тим (Австрия) - 3800
9 (9). Джон Иснер (США) - 3225
10 (10). Марин Чилич (Хорватия) – 3140
…
141 (136). Сергей Стаховский (Украина) – 410
394 (394). Илья Марченко (Украина) – 36
509 (509). Александр Долгополов (Украина) – 10
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