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Раздел: Спорт  
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Фьюри подписал 100-миллионный контракт с промоутером Ломаченко

Фьюри подписал 100-миллионный контракт с промоутером ЛомаченкоТайсон Фьюри (27-0-1, 19 КО) заключил сделку с крупной американской компанией «Top Rank».

Компания Боба Арума, с которым сотрудничают украинские чемпионы Василий Ломаченко и Александр Гвоздик, официально подтвердила подписание контракта с Фьюри. С «Top Rank» британец проведет в США как минимум два боя, а транслятором этих поединков выступит телеканал ESPN.

Также Фьюри продлил соглашение с телеканалом «BT Sports», который транслирует его поединки на территории Великобритании.

«Я рад, что «Top Rank» присоединился к продвижению моих боев в США. Крупнейшие спортивные платформы ESPN и «BT Sport» теперь связаны с лучшим супертяжем мира!», - приводит слова Фьюри британская пресса.

По неофициальной информации контракт Фьюри с «Top Rank» составляет около 100 миллионов долларов США.

Сегодняшняя информация о Тайсоне Фьюри минимизирует шансы фанатов бокса в ближайшее время увидеть бой-реванш против чемпиона WBC Деонтея Уайлдера (40-0-1, 39 КО), поскольку у американца контракт с телеканалом «Showtime».

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В первом бою в декабре прошлого года Уайлдер дважды отправлял Фьюри в нокдаун, благодаря чему добился ничьи и сохранил в своих руках чемпионский пояс.
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 Теги: Фьюри, Уайлдер, бокс

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Сегодня, 19:14 » Автор: Иван Мартынов
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