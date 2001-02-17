Дериземля выиграл масс-старт в «Гонке чемпионов» в Беларуси

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Победу в выставочной гонке, посвященной открытию чемпионата Европе, Дериземля одержал за счет хладнокровной работы на стрельбище. В решающей момент на стойке Андрей допустил один промах, в то время как Бьорндален не закрыл три мишени и самоустранился из борьбы за победу.В женской гонке Елена Петрова заняла пятое место, а в смешанной эстафете Дериземля и Петрова замкнули топ-5.1. Андрей Дериземля (Украина, 1) 5:29,42. Оле-Эйнар Бьорндален (Норвегия, 3) +18,93. Сергей Новиков (Беларусь, 1) +22,24. Халвард Ханеволд (Норвегия, 2) +43,55. Венсан Дефран (Франция, 2) +44,21. Надежда Скардино (Беларусь, 0) 5:55,52. Анна Богалий-Титовец (Россия, 1) +42,03. Симона Хаусвальд (Германия, 1) +42,44. Елена Зубрилова (Беларусь, 0) +52,85. Елена Петрова (Украина, 1) +59,51. Надежда Скардино / Сергей Новиков (Беларусь, 1) 10:30,12. Дарья Домрачева / Уле-Айнар Бьорндален (Беларусь/Норвегия, 4) +3,23. Анна Богалий-Титовец / Фруде Андресен (Россия/Норвегия, 2) +51,14. Коринн Ниогре / Ларс Бергер (Франция/Норвегия, 4) +1:21,55. Елена Петрова / Андрей Дериземля (Украина, 5) +1:23,3