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Дериземля выиграл масс-старт в «Гонке чемпионов» в Беларуси
Украинский биатлонист Андрей Дериземля обошел Оле-Эйнара Бьорндалена в выставочной гонке в Раубичах.
Победу в выставочной гонке, посвященной открытию чемпионата Европе, Дериземля одержал за счет хладнокровной работы на стрельбище. В решающей момент на стойке Андрей допустил один промах, в то время как Бьорндален не закрыл три мишени и самоустранился из борьбы за победу.
В женской гонке Елена Петрова заняла пятое место, а в смешанной эстафете Дериземля и Петрова замкнули топ-5.
Результаты мужского масс-старта:
1. Андрей Дериземля (Украина, 1) 5:29,4
2. Оле-Эйнар Бьорндален (Норвегия, 3) +18,9
3. Сергей Новиков (Беларусь, 1) +22,2
4. Халвард Ханеволд (Норвегия, 2) +43,5
5. Венсан Дефран (Франция, 2) +44,2
Результаты женского масс-старта:
1. Надежда Скардино (Беларусь, 0) 5:55,5
2. Анна Богалий-Титовец (Россия, 1) +42,0
3. Симона Хаусвальд (Германия, 1) +42,4
4. Елена Зубрилова (Беларусь, 0) +52,8
5. Елена Петрова (Украина, 1) +59,5
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Результаты смешанной эстафеты:
1. Надежда Скардино / Сергей Новиков (Беларусь, 1) 10:30,1
2. Дарья Домрачева / Уле-Айнар Бьорндален (Беларусь/Норвегия, 4) +3,2
3. Анна Богалий-Титовец / Фруде Андресен (Россия/Норвегия, 2) +51,1
4. Коринн Ниогре / Ларс Бергер (Франция/Норвегия, 4) +1:21,5
5. Елена Петрова / Андрей Дериземля (Украина, 5) +1:23,3
Победу в выставочной гонке, посвященной открытию чемпионата Европе, Дериземля одержал за счет хладнокровной работы на стрельбище. В решающей момент на стойке Андрей допустил один промах, в то время как Бьорндален не закрыл три мишени и самоустранился из борьбы за победу.
В женской гонке Елена Петрова заняла пятое место, а в смешанной эстафете Дериземля и Петрова замкнули топ-5.
Результаты мужского масс-старта:
1. Андрей Дериземля (Украина, 1) 5:29,4
2. Оле-Эйнар Бьорндален (Норвегия, 3) +18,9
3. Сергей Новиков (Беларусь, 1) +22,2
4. Халвард Ханеволд (Норвегия, 2) +43,5
5. Венсан Дефран (Франция, 2) +44,2
Результаты женского масс-старта:
1. Надежда Скардино (Беларусь, 0) 5:55,5
2. Анна Богалий-Титовец (Россия, 1) +42,0
3. Симона Хаусвальд (Германия, 1) +42,4
4. Елена Зубрилова (Беларусь, 0) +52,8
5. Елена Петрова (Украина, 1) +59,5
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Результаты смешанной эстафеты:
1. Надежда Скардино / Сергей Новиков (Беларусь, 1) 10:30,1
2. Дарья Домрачева / Уле-Айнар Бьорндален (Беларусь/Норвегия, 4) +3,2
3. Анна Богалий-Титовец / Фруде Андресен (Россия/Норвегия, 2) +51,1
4. Коринн Ниогре / Ларс Бергер (Франция/Норвегия, 4) +1:21,5
5. Елена Петрова / Андрей Дериземля (Украина, 5) +1:23,3
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