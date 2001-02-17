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Серия А: «Ювентус» увеличил отрыв от «Наполи», победы «Милана» и «Интера»
В чемпионате Италии по футболу сыграны матчи 24-го тура.
Результаты матчей 24-го тура:
Кальяри – Парма 2:1
Голы: Паволетти, 65, 85 – Куцка, 40
Аталанта - Милан 1:3
Голы: Фрелер, 32 - Пьонтек, 45+1, 60, Чалханоглу, 55
СПАЛ – Фиорентина 1:4
Голы: Петанья, 36 – Эдимилсон, 44, Верету, 79, с пенальти, Симеоне, 80, Жерсон, 88
Интер — Сампдория 2:1
Голы: Д'Амброзио, 74, Наингголан, 78 - Габбьядини, 76
Наполи - Торино 0:0
Рома - Болонья 2:1
Голы: Коларов, 55 (с пенальти), Фасио, 73 - Сансоне, 84
Дженоа - Лацио 2:1
Голы: Санабриа, 75, Кришито, 90+3 - Бадель, 44
Удинезе - Кьево 1:0
Гол: Теодорчик, 85
Эмполи - Сассуоло 3:0
Голы: Крунич, 34, Аква, 37, Фариас, 60
Ювентус - Фрозиноне 3:0
Голы: Дибала, 6, Бонуччи, 17, Роналду, 63
Турнирная таблица:
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Лучшие бомбардиры:
19 – Роналду (Ювентус)
17 – Пентек (Дженоа/Милан)
16 – Квальярелла (Сампдория)
16 – Сапата (Аталанта)
12 – Милик (Наполи)
Результаты матчей 24-го тура:
Кальяри – Парма 2:1
Голы: Паволетти, 65, 85 – Куцка, 40
Аталанта - Милан 1:3
Голы: Фрелер, 32 - Пьонтек, 45+1, 60, Чалханоглу, 55
СПАЛ – Фиорентина 1:4
Голы: Петанья, 36 – Эдимилсон, 44, Верету, 79, с пенальти, Симеоне, 80, Жерсон, 88
Интер — Сампдория 2:1
Голы: Д'Амброзио, 74, Наингголан, 78 - Габбьядини, 76
Наполи - Торино 0:0
Рома - Болонья 2:1
Голы: Коларов, 55 (с пенальти), Фасио, 73 - Сансоне, 84
Дженоа - Лацио 2:1
Голы: Санабриа, 75, Кришито, 90+3 - Бадель, 44
Удинезе - Кьево 1:0
Гол: Теодорчик, 85
Эмполи - Сассуоло 3:0
Голы: Крунич, 34, Аква, 37, Фариас, 60
Ювентус - Фрозиноне 3:0
Голы: Дибала, 6, Бонуччи, 17, Роналду, 63
Турнирная таблица:
Читайте также: Серия А: «Ювентус» увеличил отрыв от «Наполи», победы «Интера» и «Милана»
Лучшие бомбардиры:
19 – Роналду (Ювентус)
17 – Пентек (Дженоа/Милан)
16 – Квальярелла (Сампдория)
16 – Сапата (Аталанта)
12 – Милик (Наполи)
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