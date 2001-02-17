Серия А: «Ювентус» увеличил отрыв от «Наполи», победы «Милана» и «Интера»

В чемпионате Италии по футболу сыграны матчи 24-го тура.



Результаты матчей 24-го тура:



Кальяри – Парма 2:1

Голы: Паволетти, 65, 85 – Куцка, 40



Аталанта - Милан 1:3

Голы: Фрелер, 32 - Пьонтек, 45+1, 60, Чалханоглу, 55



СПАЛ – Фиорентина 1:4

Голы: Петанья, 36 – Эдимилсон, 44, Верету, 79, с пенальти, Симеоне, 80, Жерсон, 88



Интер — Сампдория 2:1

Голы: Д'Амброзио, 74, Наингголан, 78 - Габбьядини, 76



Наполи - Торино 0:0



Рома - Болонья 2:1

Голы: Коларов, 55 (с пенальти), Фасио, 73 - Сансоне, 84



Дженоа - Лацио 2:1

Голы: Санабриа, 75, Кришито, 90+3 - Бадель, 44



Удинезе - Кьево 1:0

Гол: Теодорчик, 85



Эмполи - Сассуоло 3:0

Голы: Крунич, 34, Аква, 37, Фариас, 60



Ювентус - Фрозиноне 3:0

Голы: Дибала, 6, Бонуччи, 17, Роналду, 63



Турнирная таблица:





















Читайте также: Серия А: «Ювентус» увеличил отрыв от «Наполи», победы «Интера» и «Милана»



Лучшие бомбардиры:



19 – Роналду (Ювентус)

17 – Пентек (Дженоа/Милан)

16 – Квальярелла (Сампдория)

16 – Сапата (Аталанта)

12 – Милик (Наполи) Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter – Парма 2:1Голы: Паволетти, 65, 85 – Куцка, 40Аталанта -1:3Голы: Фрелер, 32 - Пьонтек, 45+1, 60, Чалханоглу, 55СПАЛ –1:4Голы: Петанья, 36 – Эдимилсон, 44, Верету, 79, с пенальти, Симеоне, 80, Жерсон, 88— Сампдория 2:1Голы: Д'Амброзио, 74, Наингголан, 78 - Габбьядини, 76Наполи - Торино 0:0- Болонья 2:1Голы: Коларов, 55 (с пенальти), Фасио, 73 - Сансоне, 84- Лацио 2:1Голы: Санабриа, 75, Кришито, 90+3 - Бадель, 44- Кьево 1:0Гол: Теодорчик, 85- Сассуоло 3:0Голы: Крунич, 34, Аква, 37, Фариас, 60- Фрозиноне 3:0Голы: Дибала, 6, Бонуччи, 17, Роналду, 6319 – Роналду (Ювентус)17 – Пентек (Дженоа/Милан)16 – Квальярелла (Сампдория)16 – Сапата (Аталанта)12 – Милик (Наполи)





Загрузка...