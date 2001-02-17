ЛЧ. «Лион» - «Барселона». Анонс матча

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«Лион» на групповом этапе выиграл только один матч из шести, что не помешало «Ткачам» обойти «Шахтер» и впервые за семь лет пробиться в плей-офф Лиги Чемпионов. У «Барселоны» с выходом из группы проблем не возникло – в компании с «Интером», «Тоттенхэмом» и ПСВ каталонцы ни разу не проиграли и набрали 14 из 18 очков.«Барселона» за последние две недели успела несколько раз разочаровать своих фанатов – каталонцы в Примере потеряли очки с «Валенсией» и «Атлетиком», а в Кубке Испании в первом матче на «Камп Ноу» не смогли обыграть «Реал». В феврале Лионель Месси и компания в четырех матчах забили лишь четыре гола.Что касается «Лиона», то французы за последний месяц выиграли шесть из семи матчей. «Ткачи» в последний раз больше двух голов забивали в декабре 2018 года, но в обороне дела у них идут неплохо – только пять пропущенных мячей с 20 января.«Барселона» к первому матчу 1/8 финала подходит без существенных кадровых проблем, а вот «Лиону» сегодня точно не поможет звездный Набиль Фекир, гол которого не позволил «Шахтеру» прорваться в плей-офф Лиги Чемпионов.Ровно 10 лет назад «Лион» и «Барселона» встречались в 1/8 финала Лиги Чемпионов. Во Франции команды сыграли вничью (1:1), а на «Камп-Ноу» Тьерри Анри и Лионель Месси разорвали оборону французов (5:2).Лион: Лопеш - Дюбуа, Марсело, Денайер, Менди - Тузар, Ндомбеле - Траоре, Депай, Ауар - ДембелеБарселона: тер Штеген - Семеду, Пике, Лангле, Альба - Ракитич, Бускетс, Коутиньо - Дембеле, Месси, СуаресТрансляция: «Футбол 2», 22:00Прогноз: 1:2