Исмаили отказался от получения украинского гражданства

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

О решении Исмаили на YouTube-канале «Football Hub» сообщил известный украинский журналист Игорь Цыганык.«Исмаили сам родом из небольшого бразильского городка. После того как он перешел в «Шахтер» и начал зарабатывать большие деньги, стал вкладывать все в семейный бизнес в деревне (фазенды, фермы). Большая часть города – они работают в Исмаили, в его бизнесе.Когда он был здесь, он думал о том, чтобы принимать гражданство. За время отпуска он уехал в Бразилию, проговорил с семьей, понял, что оставаться в Украине он не будет после окончания контракта с «Шахтером». Он все равно планирует возвращаться в Бразилию, чувствует себя там наиболее органично.Менять паспорт, чтобы сыграть несколько матчей за сборную Украины – он с семьей решил, что не надо. Были сомнения, правильно его воспримут в городе, где он жил. Можно с большой вероятностью сказать, что Исмаили в сборной Украины не будет», - сказал Цыганык.Исмаили выступает в «Шахтере» с февраля 2013 года. Во всех турнирах защитник отыграл 157 матчей, забив 14 голов и отдав 28 результативных передач.Согласно данным портала «Траснфермаркет», за шесть лет в Украине трансферная стоимость Исмаили увеличилась в 6 раз и составляет 18 миллионов евро.