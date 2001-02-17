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Исмаили отказался от получения украинского гражданства

Исмаили отказался от получения украинского гражданстваБразильский защитник «Шахтера» Исмаили передумал выступать за сборную Украины.

О решении Исмаили на YouTube-канале «Football Hub» сообщил известный украинский журналист Игорь Цыганык.

«Исмаили сам родом из небольшого бразильского городка. После того как он перешел в «Шахтер» и начал зарабатывать большие деньги, стал вкладывать все в семейный бизнес в деревне (фазенды, фермы). Большая часть города – они работают в Исмаили, в его бизнесе.

Когда он был здесь, он думал о том, чтобы принимать гражданство. За время отпуска он уехал в Бразилию, проговорил с семьей, понял, что оставаться в Украине он не будет после окончания контракта с «Шахтером». Он все равно планирует возвращаться в Бразилию, чувствует себя там наиболее органично.

Менять паспорт, чтобы сыграть несколько матчей за сборную Украины – он с семьей решил, что не надо. Были сомнения, правильно его воспримут в городе, где он жил. Можно с большой вероятностью сказать, что Исмаили в сборной Украины не будет», - сказал Цыганык.

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Исмаили выступает в «Шахтере» с февраля 2013 года. Во всех турнирах защитник отыграл 157 матчей, забив 14 голов и отдав 28 результативных передач.
Согласно данным портала «Траснфермаркет», за шесть лет в Украине трансферная стоимость Исмаили увеличилась в 6 раз и составляет 18 миллионов евро.
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 Теги: сборная Украины, Шахтер, Исмаили

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