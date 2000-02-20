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Лига Чемпионов: «Барселона» и «Лион» голов не забивали

Лига Чемпионов: «Барселона» и «Лион» голов не забивали«Барселона» не смогла добиться преимущества в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов против «Лиона».

Матч на «Парк Олимпик» прошел при тотальном доминировании «Барселоны» - в выездном поединке каталонцы нанесли по воротам «Лиона» 25 ударов, но так и не смогли забить важный гол на выезде.

Активней остальных моменты упускал Лионель Месси, который не реализовал два перспективных штрафных, а на 17-й минуте не сумел замкнуть фланговый прострел Дембеле.

«Лион» старался не отсиживаться у своих ворот и несколько раз потревожил Тер Штегена. Матч мог пойти по иному сценарию, если бы на девятой минуте немецкий вратарь «Барселоны» не перевел бы в перекладину дальний удар Мартина Терье.

Повторная встреча «Барселоны» и «Лиона» в рамках 1/8 финала Лиги Чемпионов состоится 13 марта на «Камп Ноу».

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Лион - Барселона 0:0

Лион: Лопеш - Дюбуа, Марсело, Денайер, Менди - Терье (Корне, 78), Ндомбеле (Диоп, 84) - Траоре (Тусар, 69), Депай, Ауар - Дембеле.

Барселона: тер Штеген - Семеду, Пике, Ленгле, Альба - Ракитич, Бускетс, Роберто (Видаль, 81) - Дембеле (Коутиньо, 67), Месси, Суарес.

Предупреждения: Ауар, Дюбуа - Роберто, Семеду
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 Теги: Лига Чемпионов, Барселона, Лион

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