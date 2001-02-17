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ЛЧ. «Шальке» - «Ман Сити». Анонс матча

ЛЧ. «Шальке» - «Ман Сити». Анонс матчаЧемпион Англии «Манчестер Сити» в Германии попробует досрочно решить вопрос с выходом в 1/4 финала Лиги Чемпионов.

Украинские футболисты нечасто пересекаются друг другом в плей-офф еврокубков в составе зарубежных клубов. Сегодня может произойти один из таких редких моментов – «Шальке» Евгения Коноплянки принимает «Манчестер Сити» Александра Зинченко.

Сразу после жеребьевки 1/8 финала этапа пара была названа самой прогнозируемой в первом раунде плей-офф. А как иначе – «Манчестер Сити» с составом на миллиард евро и гением тренерского цеха Хосепом Гвардиолой против клуба, который в текущем сезоне Бундеслиги выиграл только 6 матчей и 22.

«Ман Сити» три последних матчах Премьер-лиги против «Арсенала», «Эвертона» и «Челси» выиграл с общим счетом 11:1. У «Шальке» ситуация противоположная – Коноплянка и компания в последний раз побеждали в Бундеслиге ровно месяц назад, причем в трех последних матчах «Кобальтовые» забили только один гол.

В современной истории еврокубков «Ман Сити» и «Шальке» пересекались только один раз – в групповом этапе Кубка УЕФА 2008-2009 англичане на выезде выиграли со счетом 2:0.

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Предварительные составы:

Шальке: Ферманн - Калиджури, С. Сане, Настасич, Очипка - Руди, Бенталеб - Ут, Маккенни, Коноплянка - Кутуджу.

Манчестер Сити: Эдерсон - Уокер, Отаменди, Ляпорт, Зинченко - де Брюйне, Фернандиньо, Давид Силва - Бернарду Силва, Агуэро, Стерлин.

Трансляция: «Футбол 1», 22:00

Прогноз: 1:3
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 Теги: Лига Чемпионов, Шальке, Манчестер Сити

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Сегодня, 13:02 » Автор: Иван Мартынов
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