ЛЧ: «Атлетико» - «Ювентус». Анонс матча

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

Противостояние «Атлетико» и «Ювентуса» по статусу вполне потянуло бы на финал Лиги Чемпионов, но волей жребия одна из этих команд не пройдет даже в 1/4. Ян Облак против Криштиану Роналду, Антуан Гризманн против защиты «Ювентуса», Альварто Мората и Марио Манджукич против своих бывших клубов – интригующих сюжетов в этой паре предостаточно.Обе команды к первой битве в Мадриде подошли в практически оптимальных составах. У «Атлетико» не сыграет Лукас, а «Ювентусу» сегодня не помогут Куадрадо и Хедира.Безусловно, центральной фигурой сегодняшнего матча станет Криштиану Роналду – португалец за 10 лет в «Реале» стал настоящим кошмаром для «Атлетико», забив в 31 матче 22 гола.«Атлетико» и «Ювентус» в еврокубках пересекались только один раз – в 2014 году в групповом этапе Лиги Чемпионов в Мадриде «Матрасники» выиграли благодаря голу Арды Турана, а ответная встреча завершилась со счетом 0:0.Атлетико: Облак - Ариас, Хименес, Годин, Луис - Корреа, Родриго, Партей, Сауль - Мората, ГризманнЮвентус: Щесны - Канселу, Бонуччи, Кьеллини, Сандро - Пьянич, Бентанкур, Матюиди - Дибала - Манджукич, РоналдуТрансляция: «Футбол 2», 22:00Прогноз: 0:1