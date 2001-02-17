«Александрия» подписала форварда «Шахтера»

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«Александрия» официально сообщила, что Кулач будет выступать в команде до конца сезона. В команде Владимира Шарана 25-летний форвард будет выступать под 38-м номером.Кулач после успешного отрезка с «Ворсклой» планировал перебраться в европейский клуб, однако его трансфер в неназванную команду из Венгрии не состоялся. Было у Владислава предложение от российского «Енисея» - этот вариант украинский нападающий отверг.«На данный момент «Александрия» - лучший вариант для меня. У команды есть задача, вся команда хочет ее выполнить и будет делать для этого все.Буквально в последние дни, перед «Александрией», было предложение от «Енисея». Но по определенным причинам туда не поехал», - рассказал Кулач в интервью программе «Великий футбол».Кулач в первой половине сезона во всех турнирах отыграл 19 матчей, забив 6 голов, включая два мяча в групповом этапе Лиги Европы. В октябре Андрей Шевченко впервые вызвал футболиста в сборную Украины.«Александрия» после 18 туров уверенно идет на третьем месте, опережая ближайшего преследователя на 8 очков. При этом от «Динамо» команду Владимира Шарана отделяют лишь два балла.