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Биатлон: Журавок завоевала серебро на чемпионате Европы
Украинка Юлия Журавок заняла второе место в индивидуальной гонке на чемпионате Европы в Раубичах (Беларусь).
Журавок с единственным промахом на стрельбище была близка к золоту, но на последнем круге в заочной борьбе с шведкой Ханной Оберг растеряла 11-секундное преимущество.
Юлия Журавок собрала полный комплект медалей чемпионата Европы. В 2018 году украинка выиграла смешанную эстафету, а в 2013-м году в этой же дисциплине завоевала бронзу.
Остальные украинки первый старт чемпионата Европы занести себе в актив не могут – сестры Семеренко, Анастасия Меркушина и Ольга Абрамова общими усилиями настреляли 21 круг штрафа.
Чемпионат Европы в Раубичах. Женщины. Результаты индивидуальной гонки:
1. Ханна Эберг (Швеция, 0+1+1+1) 48:13,1
2. Юлия Журавок (Украина, 0+1+0+0) +32,3
3. Ирина Кривко (Беларусь, 0+0+1+1) +41,5
...
11. Валя Семеренко (Украина, 1+2+1+0) +3:10,7
18. Анастасия Меркушина (Украина, 0+2+1+2) +4:03,2
47. Ольга Абрамова (Украина, 1+3+0+1) +6:38,4
51. Вита Семеренко (Украина, 1+1+1+4) +7:09,6
У мужчин лучшим среди украинцев стал Сергей Семенов, которому четыре минуты штрафа не помешали войти в топ-10.
Чемпионом Европы впервые стал лидер сборной Болгарии Красимир Анев, которому удалось обойти титулованного норвежца Тарье Бё.
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Чемпионат Европы в Раубичах. Мужчины. Результаты индивидуальной гонки:
1. Красимир Анев (Болгария, 0+1+0+0) 53:18,1
2. Тарьей Бё (Норвегия, 0+0+1+2) +3,7
3. Эндре Стрёмсхейм (Норвегия, 0+1+0+1) +11,1
...
9. Сергей Семенов (Украина, 0+2+1+1) +2:37,0
11. Руслан Ткаленко (Украина, 1+2+0+0) +2:43,2
26. Антон Дудченко (Украина, 0+0+0+1) +4:16,8
33. Артем Прима (Украина, 1+2+1+1) +4:34,4
Журавок с единственным промахом на стрельбище была близка к золоту, но на последнем круге в заочной борьбе с шведкой Ханной Оберг растеряла 11-секундное преимущество.
Юлия Журавок собрала полный комплект медалей чемпионата Европы. В 2018 году украинка выиграла смешанную эстафету, а в 2013-м году в этой же дисциплине завоевала бронзу.
Остальные украинки первый старт чемпионата Европы занести себе в актив не могут – сестры Семеренко, Анастасия Меркушина и Ольга Абрамова общими усилиями настреляли 21 круг штрафа.
Чемпионат Европы в Раубичах. Женщины. Результаты индивидуальной гонки:
1. Ханна Эберг (Швеция, 0+1+1+1) 48:13,1
2. Юлия Журавок (Украина, 0+1+0+0) +32,3
3. Ирина Кривко (Беларусь, 0+0+1+1) +41,5
...
11. Валя Семеренко (Украина, 1+2+1+0) +3:10,7
18. Анастасия Меркушина (Украина, 0+2+1+2) +4:03,2
47. Ольга Абрамова (Украина, 1+3+0+1) +6:38,4
51. Вита Семеренко (Украина, 1+1+1+4) +7:09,6
У мужчин лучшим среди украинцев стал Сергей Семенов, которому четыре минуты штрафа не помешали войти в топ-10.
Чемпионом Европы впервые стал лидер сборной Болгарии Красимир Анев, которому удалось обойти титулованного норвежца Тарье Бё.
Читайте также: Биатлон. Украина выиграла смешанную эстафету на чемпионате Европы
Чемпионат Европы в Раубичах. Мужчины. Результаты индивидуальной гонки:
1. Красимир Анев (Болгария, 0+1+0+0) 53:18,1
2. Тарьей Бё (Норвегия, 0+0+1+2) +3,7
3. Эндре Стрёмсхейм (Норвегия, 0+1+0+1) +11,1
...
9. Сергей Семенов (Украина, 0+2+1+1) +2:37,0
11. Руслан Ткаленко (Украина, 1+2+0+0) +2:43,2
26. Антон Дудченко (Украина, 0+0+0+1) +4:16,8
33. Артем Прима (Украина, 1+2+1+1) +4:34,4
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