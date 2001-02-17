Биатлон: Журавок завоевала серебро на чемпионате Европы

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Журавок с единственным промахом на стрельбище была близка к золоту, но на последнем круге в заочной борьбе с шведкой Ханной Оберг растеряла 11-секундное преимущество.Юлия Журавок собрала полный комплект медалей чемпионата Европы. В 2018 году украинка выиграла смешанную эстафету, а в 2013-м году в этой же дисциплине завоевала бронзу.Остальные украинки первый старт чемпионата Европы занести себе в актив не могут – сестры Семеренко, Анастасия Меркушина и Ольга Абрамова общими усилиями настреляли 21 круг штрафа.1. Ханна Эберг (Швеция, 0+1+1+1) 48:13,12. Юлия Журавок (Украина, 0+1+0+0) +32,33. Ирина Кривко (Беларусь, 0+0+1+1) +41,5...11. Валя Семеренко (Украина, 1+2+1+0) +3:10,718. Анастасия Меркушина (Украина, 0+2+1+2) +4:03,247. Ольга Абрамова (Украина, 1+3+0+1) +6:38,451. Вита Семеренко (Украина, 1+1+1+4) +7:09,6У мужчин лучшим среди украинцев стал Сергей Семенов, которому четыре минуты штрафа не помешали войти в топ-10.Чемпионом Европы впервые стал лидер сборной Болгарии Красимир Анев, которому удалось обойти титулованного норвежца Тарье Бё.1. Красимир Анев (Болгария, 0+1+0+0) 53:18,12. Тарьей Бё (Норвегия, 0+0+1+2) +3,73. Эндре Стрёмсхейм (Норвегия, 0+1+0+1) +11,1...9. Сергей Семенов (Украина, 0+2+1+1) +2:37,011. Руслан Ткаленко (Украина, 1+2+0+0) +2:43,226. Антон Дудченко (Украина, 0+0+0+1) +4:16,833. Артем Прима (Украина, 1+2+1+1) +4:34,4