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Лига Чемпионов: «Атлетико» уверенно разобрался с «Ювентусом»
«Атлетико» в Мадриде сделал серьезную заявку на выход в четвертьфинал Лиги Чемпионов.
На старте матча команды обменялись опасными ударами Роналду и Гризманна со штрафных. «Атлетико» действовал агрессивней у чужих ворот, но в первом тайме вскрыть оборону итальянцев хозяева не смогли.
Второй тайм «Атлетико» начал с двух упущенных моментов – Диего Коста не реализовал выход один на один с вратарем, а удар Гризманна Щесны в последний момент перевел на угловой.
На 70-й минуте вышедший на замену Мората замкнул навес с фланга, однако рефери после просмотра повтора отметил гол из-за нарушения испанца на Кьеллини.
Казалось, «Ювентусу» удастся увезти из Мадрида нулевую ничью, но в концовке матча чемпион Италии дважды провалился после стандартов – Хименес забивал после углового, а Годину после подачи штрафного от Гризманна отличиться помог рикошет от Роналду.
Ответный матч между «Атлетико» и «Ювентусом» состоится 12 марта в Турине.
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Атлетико - Ювентус 2:0
Голы: Хименес, 78 Годин, 83.
Атлетико: Облак - Хуанфран, Хименес, Годин, Филипе Луис - Сауль, Родри, Партей (Лемар, 61), Коке (Корреа, 67) - Коста (Мората, 58), Гризманн.
Ювентус: Щесны - Де Шильо, Бонуччи, Кьеллини, Алекс Сандро - Пьянич (Джан, 72), Бентанкур, Матюиди (Канселу, 84) - Дибала (Бернардески, 80),
Манджукич, Роналду.
Предупреждения: Коста, Партей, Гризманн - Алекс Сандро
На старте матча команды обменялись опасными ударами Роналду и Гризманна со штрафных. «Атлетико» действовал агрессивней у чужих ворот, но в первом тайме вскрыть оборону итальянцев хозяева не смогли.
Второй тайм «Атлетико» начал с двух упущенных моментов – Диего Коста не реализовал выход один на один с вратарем, а удар Гризманна Щесны в последний момент перевел на угловой.
На 70-й минуте вышедший на замену Мората замкнул навес с фланга, однако рефери после просмотра повтора отметил гол из-за нарушения испанца на Кьеллини.
Казалось, «Ювентусу» удастся увезти из Мадрида нулевую ничью, но в концовке матча чемпион Италии дважды провалился после стандартов – Хименес забивал после углового, а Годину после подачи штрафного от Гризманна отличиться помог рикошет от Роналду.
Ответный матч между «Атлетико» и «Ювентусом» состоится 12 марта в Турине.
Читайте также: Лига Чемпионов: «Атлетико» благодаря голу с пенальти обыграл «Лестер»
Атлетико - Ювентус 2:0
Голы: Хименес, 78 Годин, 83.
Атлетико: Облак - Хуанфран, Хименес, Годин, Филипе Луис - Сауль, Родри, Партей (Лемар, 61), Коке (Корреа, 67) - Коста (Мората, 58), Гризманн.
Ювентус: Щесны - Де Шильо, Бонуччи, Кьеллини, Алекс Сандро - Пьянич (Джан, 72), Бентанкур, Матюиди (Канселу, 84) - Дибала (Бернардески, 80),
Манджукич, Роналду.
Предупреждения: Коста, Партей, Гризманн - Алекс Сандро
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