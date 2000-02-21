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Лига Чемпионов: «Атлетико» уверенно разобрался с «Ювентусом»

Лига Чемпионов: «Атлетико» уверенно разобрался с «Ювентусом»«Атлетико» в Мадриде сделал серьезную заявку на выход в четвертьфинал Лиги Чемпионов.

На старте матча команды обменялись опасными ударами Роналду и Гризманна со штрафных. «Атлетико» действовал агрессивней у чужих ворот, но в первом тайме вскрыть оборону итальянцев хозяева не смогли.

Второй тайм «Атлетико» начал с двух упущенных моментов – Диего Коста не реализовал выход один на один с вратарем, а удар Гризманна Щесны в последний момент перевел на угловой.

На 70-й минуте вышедший на замену Мората замкнул навес с фланга, однако рефери после просмотра повтора отметил гол из-за нарушения испанца на Кьеллини.

Казалось, «Ювентусу» удастся увезти из Мадрида нулевую ничью, но в концовке матча чемпион Италии дважды провалился после стандартов – Хименес забивал после углового, а Годину после подачи штрафного от Гризманна отличиться помог рикошет от Роналду.

Ответный матч между «Атлетико» и «Ювентусом» состоится 12 марта в Турине.

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Атлетико - Ювентус 2:0
Голы: Хименес, 78 Годин, 83.

Атлетико: Облак - Хуанфран, Хименес, Годин, Филипе Луис - Сауль, Родри, Партей (Лемар, 61), Коке (Корреа, 67) - Коста (Мората, 58), Гризманн.

Ювентус: Щесны - Де Шильо, Бонуччи, Кьеллини, Алекс Сандро - Пьянич (Джан, 72), Бентанкур, Матюиди (Канселу, 84) - Дибала (Бернардески, 80),
Манджукич, Роналду.

Предупреждения: Коста, Партей, Гризманн - Алекс Сандро
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 Теги: Лига Чемпионов, Атлетико, Ювентус

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