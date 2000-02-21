Лига Чемпионов: «Атлетико» уверенно разобрался с «Ювентусом»

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

На старте матча команды обменялись опасными ударами Роналду и Гризманна со штрафных. «Атлетико» действовал агрессивней у чужих ворот, но в первом тайме вскрыть оборону итальянцев хозяева не смогли.Второй тайм «Атлетико» начал с двух упущенных моментов – Диего Коста не реализовал выход один на один с вратарем, а удар Гризманна Щесны в последний момент перевел на угловой.На 70-й минуте вышедший на замену Мората замкнул навес с фланга, однако рефери после просмотра повтора отметил гол из-за нарушения испанца на Кьеллини.Казалось, «Ювентусу» удастся увезти из Мадрида нулевую ничью, но в концовке матча чемпион Италии дважды провалился после стандартов – Хименес забивал после углового, а Годину после подачи штрафного от Гризманна отличиться помог рикошет от Роналду.Ответный матч между «Атлетико» и «Ювентусом» состоится 12 марта в Турине.- Ювентус 2:0Голы: Хименес, 78 Годин, 83.: Облак - Хуанфран, Хименес, Годин, Филипе Луис - Сауль, Родри, Партей (Лемар, 61), Коке (Корреа, 67) - Коста (Мората, 58), Гризманн.: Щесны - Де Шильо, Бонуччи, Кьеллини, Алекс Сандро - Пьянич (Джан, 72), Бентанкур, Матюиди (Канселу, 84) - Дибала (Бернардески, 80),Манджукич, Роналду.Предупреждения: Коста, Партей, Гризманн - Алекс Сандро