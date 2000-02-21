Лига Чемпионов: «Ман Сити» в меньшинстве обыграл «Шальке»

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

Матч начинался по сценарию чемпиона Англии – после грубой ошибки защитников «Шальке» Сильва вывел на пустые ворота Агуэро, а тот забил свой 34-й гол в Лиге Чемпионов.Перед перерывом «Горожане» ухитрились привезти в свои ворота два пенальти. Набиль Бенталеб реализовал оба 11-метровых удара и неожиданно вывел «Шальке» вперед.Проблемы «Ман Сити» усугубились во втором тайме, когда Отаменди за фол в центре поля получил вторую желтую карточку.Все шло к тому, что «Шальке» отправится в Англию с минимальным преимуществом, но в концовке матча немцы потеряли все. Лерой Сане огорчил свою команду идеальным выстрелом со штрафного, а Стерлинг забил победный гол после выноса голкипера и ошибки вратаря немцев.Евгений Коноплянка не помог «Шальке» из-за болезни, а Александр Зинченко вышел на замену на 87-й минуте. Украинец косвенно поучаствовал в победной атаке, а также запомнился небольшой потасовкой с футболистом хозяев.Повторная встреча «Манчестер Сити» и «Шальке» в 1/8 финала Лиги Чемпионов пройдет 12 марта на «Этихаде».Шальке -2:3Голы: Бенталеб, 38, 45 (оба – с пенальти) - Агуэро, 18, Сане, 85, Стерлинг, 90.: Ферманн - Калиджури, С. Сане, Настасич, Брума, Очипка - Сердар, Бенталеб - Ут (Арит, 88), Маккенни (Скрибски, 77), Мендиль (Бургшталлер, 65).: Эдерсон - Уокер, Отаменди, Ляпорт - Бернарду Силва, де Брюйне (Зинченко, 87), Фернандиньо, Гюндоган, Давид Силва (Компани, 70) - Агуэро (Сане, 78), Стерлинг.Предупреждения: Ут, Сане, Бургшталлер - Отаменди, Фернандиньо, Эдерсон.Удаление: Отаменди, 68