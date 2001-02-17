Украинка Ягупова подписала контракт с клубом женской НБА

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Клуб WNBA «Лос-Анджелес Спарс» на официальном уровне сообщил о заключении контракта с Ягуповой. Детали сделки не разглашаются.«Спаркс» выбрали Ягупову на драфте 2013 года под 34-м номером, когда баскетболистка из Днепра еще выступала в чемпионате Украины. В настоящее время Алина представляет турецкий «Мерсин».«Рада подписать Ягупову. Алина играет на высоком уровне на протяжении нескольких сезонов. Она может показывать качественную игру на обоих концах площадки. Очень счастлива, что Алина решила продолжить карьеру в нашей команде», - говорит менеджер «Спаркс» Пенни Толер.Ягупова в текущем сезоне в чемпионате Турции в среднем за игру набирает по 18,2 очка, 5,4 подбора и 6,8 передачи. В Евролиге и Еврокубке статистика украинки еще более впечатляющая – 23,5 очка и 6,0 ассиста и 20,1 очка и 6,4 передачи в среднем за матч соответственно.Ягупова является безоговорочным лидером сборной Украины. На Евробаскете-2017 украинка стала лучшей по набранным очкам (21,3) и передачам (5,5).«Лос-Анджелес Спаркс» в прошлом сезоне вышли в плей-офф, но во втором раунде уступили «Вашингтону».Новый сезон в женской НБА пройдет с 24 мая по 8 сентября.