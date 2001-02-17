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Лига Европы: «Айнтрахт» - «Шахтер». Анонс матча

Лига Европы: «Айнтрахт» - «Шахтер». Анонс матчаДонецкий «Шахтер» во Франкфурте проведет ответный матч 1/16 финала Лиги Европы.

Первый матч в Харькове сразу же пошел не по сценарию «Шахтера» - «горняки» уже на 11-й минуте остались в меньшинстве после глупого удаления Тараса Степаненко. Тем не менее, «Шахтеру» благодаря голу Тайсона удалось избежать домашнего поражения (2:2) и сохранить рабочие шансы на выход в 1/8 финала.

В ответном матче против «Айнтрахта» главному тренеру «горняков» Паулу Фонсеке придется сделать как минимум две замены. В центре обороны вместо дисквалифицированного Сергея Кривцова появится Николай Матвиенко, а Степаненко, вероятней всего, заменит бразилец Майкон.

Счет 2:2 в первом матче вынуждает «Шахтер» с первых минут искать пути к воротам «Айнтрахта». Немцам не обязательно забивать, но нет сомнений в том, что забитой до отказа «Коммерцбанк-Арене» они не станут играть в оборонительный футбол.

В Лиге Европы «Айнтрахт» на домашней арене в текущем сезоне не потерял ни одного очка. В Бундеслиге соперник «Шахтера» во Франкфурте не так убедителен – только 5 побед в 11 матчах.

У «Шахтера» есть опыт успешных дуэлей с немецкими клубами после ничьи в домашнем матче. В сезонах 2004-2005 и 2015-2016 «горняки» на выезде дважды обыгрывали «Шальке».

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Предварительные составы:

Айнтрахт: Трапп - Ндика, Хасебе, Хинтерегерр - Да Коста, Роде, де Гузман, Костич - Гачинович - Алле, Ребич.

Шахтер: Пятов - Бутко, Хочолава, Матвиенко, Исмаили - Майкон, Алан Патрик - Тайсон, Коваленко, Марлос - Мораес.

Трансляция: «Футбол 1», 19:55

Прогноз: 1:2

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 Теги: Лига Европы, Айнтрахт, Шахтер

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Сегодня, 12:06 » Автор: Иван Мартынов
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