Лига Европы: «Айнтрахт» - «Шахтер». Анонс матча

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Первый матч в Харькове сразу же пошел не по сценарию «Шахтера» - «горняки» уже на 11-й минуте остались в меньшинстве после глупого удаления Тараса Степаненко. Тем не менее, «Шахтеру» благодаря голу Тайсона удалось избежать домашнего поражения (2:2) и сохранить рабочие шансы на выход в 1/8 финала.В ответном матче против «Айнтрахта» главному тренеру «горняков» Паулу Фонсеке придется сделать как минимум две замены. В центре обороны вместо дисквалифицированного Сергея Кривцова появится Николай Матвиенко, а Степаненко, вероятней всего, заменит бразилец Майкон.Счет 2:2 в первом матче вынуждает «Шахтер» с первых минут искать пути к воротам «Айнтрахта». Немцам не обязательно забивать, но нет сомнений в том, что забитой до отказа «Коммерцбанк-Арене» они не станут играть в оборонительный футбол.В Лиге Европы «Айнтрахт» на домашней арене в текущем сезоне не потерял ни одного очка. В Бундеслиге соперник «Шахтера» во Франкфурте не так убедителен – только 5 побед в 11 матчах.У «Шахтера» есть опыт успешных дуэлей с немецкими клубами после ничьи в домашнем матче. В сезонах 2004-2005 и 2015-2016 «горняки» на выезде дважды обыгрывали «Шальке».Айнтрахт: Трапп - Ндика, Хасебе, Хинтерегерр - Да Коста, Роде, де Гузман, Костич - Гачинович - Алле, Ребич.Шахтер: Пятов - Бутко, Хочолава, Матвиенко, Исмаили - Майкон, Алан Патрик - Тайсон, Коваленко, Марлос - Мораес.Трансляция: «Футбол 1», 19:55Прогноз: 1:2