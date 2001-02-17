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Биатлон: Украина осталась без медалей в эстафетах чемпионата Европы

Биатлон: Украина осталась без медалей в эстафетах чемпионата ЕвропыВторой день чемпионата Европы по биатлону в Раубичах (Беларусь) для сборной Украины прошел неудачно.

Юлия Журавок и Дмитрий Пидручный в сингл-миксте с одним штрафным кругом заняли лишь 11-е место. Гонка у дуэта из Украины не пошла с первого этапа, на котором Журавок финишировала 14-й с 40-секундным отставанием от лидеров. На втором этапе Пидручный на лежке ушел на круг штрафа и окончательно вычеркнул команду из списка претендентов на высокие места.

Чемпионами Европы в сингл-миксте стали россияне Евгения Павлова и Дмитрий Малышко.

Чемпионат Европы. Результаты одиночной смешанной эстафеты:

1. Россия (1+9) 36:30,0
2. Швеция (0+6) +20,6
3. Франция (0+6) +29,0
4. Норвегия (3+9) +49,6
5. Германия (0+13) +57,5
6. Швейцария (1+7) +1:00,6
...
11. Украина (1+10) +1:19,5

В смешанной эстафете сборную Украины подвели мужчины. Анастасия Меркушина и Вита Семеренко общими усилиями подняли команду на второе место, однако Сергей Семенов и Артем Прима гонку провалили. Семенов при сносной стрельбе был на голову слабее основных конкурентов по ходу на лыжне, а Прима ушел на штрафной круг на лежке.

Победу в смешанной эстафете благодаря Себастьяну Самуэльссону добыла сборная Швеции.

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Чемпионат Европы. Результаты смешанной эстафеты:

1. Швеция (0+8) 1:05:16,0
2. Германия (0+6) +17,7
3. Беларусь (0+6) +29,8
4. Россия (0+6) +47,3
5. Норвегия (0+5) +1:19,8
6. Болгария (0+6) +1:30,0
7. Украина (1+7) +1:43,9
8. Италия (0+5) +2:10,8

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 Теги: биатлон, чемпионат Европы, Украина

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