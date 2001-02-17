Биатлон: Украина осталась без медалей в эстафетах чемпионата Европы

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Юлия Журавок и Дмитрий Пидручный в сингл-миксте с одним штрафным кругом заняли лишь 11-е место. Гонка у дуэта из Украины не пошла с первого этапа, на котором Журавок финишировала 14-й с 40-секундным отставанием от лидеров. На втором этапе Пидручный на лежке ушел на круг штрафа и окончательно вычеркнул команду из списка претендентов на высокие места.Чемпионами Европы в сингл-миксте стали россияне Евгения Павлова и Дмитрий Малышко.1. Россия (1+9) 36:30,02. Швеция (0+6) +20,63. Франция (0+6) +29,04. Норвегия (3+9) +49,65. Германия (0+13) +57,56. Швейцария (1+7) +1:00,6...11. Украина (1+10) +1:19,5В смешанной эстафете сборную Украины подвели мужчины. Анастасия Меркушина и Вита Семеренко общими усилиями подняли команду на второе место, однако Сергей Семенов и Артем Прима гонку провалили. Семенов при сносной стрельбе был на голову слабее основных конкурентов по ходу на лыжне, а Прима ушел на штрафной круг на лежке.Победу в смешанной эстафете благодаря Себастьяну Самуэльссону добыла сборная Швеции.1. Швеция (0+8) 1:05:16,02. Германия (0+6) +17,73. Беларусь (0+6) +29,84. Россия (0+6) +47,35. Норвегия (0+5) +1:19,86. Болгария (0+6) +1:30,07. Украина (1+7) +1:43,98. Италия (0+5) +2:10,8