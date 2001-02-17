Раздел: Спорт
Свитолина обыграла испанку и вышла в полуфинал турнира в Дубае
Первая ракетка Украины Элина Свитолина на втором турнире подряд дошла до полуфинала.
За выход в полуфинал «Dubai Duty Free Tennis Championships» Свитолина соперничала с экс-шестой ракеткой мира Карлой Суарес-Наварро. Элина пыталась взять реванш у испанки за прошлогодние поражения на турнирах в Индиан-Уэллсе и Мадриде.
Победа в первом сете далась Свитолиной очень легко. Украинка в середине партии сделала два брейка подряд, а на своей подаче не подпустила соперницу к брейк-поинтам. Суаре-Наварро в стартовой партии совершила более чем в два раза больше невынужденных ошибок – 18 против 8 у Свитолиной.
Во втором сете Свитолина перестала надежно действовать в геймах на своей подаче, но даже два брейка от Суарес-Наварро не помешали украинке без лишних проблем завершить матч в свою пользу. Элина отыгралась со счета 0:2, а решающий брейк сделала в восьмом гейме.
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В полуфинале турнира в Дубае Элину Свитолину ждет сенсационная Белинда Бенчич, которая в 1/8 финала отыграла шесть матч-болов в поединке с Ариной Соболенко, а сегодня в трех сетах обыграла Симону Халеп.
Карла Суарес-Наварро (Испания) – Элина Свитолина (Украина) – 2:6, 3:6
За выход в полуфинал «Dubai Duty Free Tennis Championships» Свитолина соперничала с экс-шестой ракеткой мира Карлой Суарес-Наварро. Элина пыталась взять реванш у испанки за прошлогодние поражения на турнирах в Индиан-Уэллсе и Мадриде.
Победа в первом сете далась Свитолиной очень легко. Украинка в середине партии сделала два брейка подряд, а на своей подаче не подпустила соперницу к брейк-поинтам. Суаре-Наварро в стартовой партии совершила более чем в два раза больше невынужденных ошибок – 18 против 8 у Свитолиной.
Во втором сете Свитолина перестала надежно действовать в геймах на своей подаче, но даже два брейка от Суарес-Наварро не помешали украинке без лишних проблем завершить матч в свою пользу. Элина отыгралась со счета 0:2, а решающий брейк сделала в восьмом гейме.
Читайте также: Свитолина пробилась в полуфинал турнира в Дохе
В полуфинале турнира в Дубае Элину Свитолину ждет сенсационная Белинда Бенчич, которая в 1/8 финала отыграла шесть матч-болов в поединке с Ариной Соболенко, а сегодня в трех сетах обыграла Симону Халеп.
Карла Суарес-Наварро (Испания) – Элина Свитолина (Украина) – 2:6, 3:6
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