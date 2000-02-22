Гол Соля вывел «Динамо» в 1/8 финала Лиги Европы

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Ключевой момент матча произошел на 32-й минуте – после затяжной атаки Виталий Миколенко прострелил на ближнюю штангу, а испанский новичок «Динамо» Фран Соль технично переправил мяч в ближний угол.«Олимпиакосу» для выхода в 1/8 финала нужно было забивать два гола, но греки не смогли даже обострить интригу. От серьезных неприятностей в этот вечер «Динамо» спас Денис Бойко – во втором тайме голкипер «бело-синих» совершил несколько впечатляющих сэйвов после ударов Герреро, Хассана и Масураса.«Динамо» второй сезон кряду в 1/16 финала выбивает греческий клуб – вслед за АЕКом команда Александра Хацкевича поставила шлагбаум перед «Олимпиакосом».Своего соперника по 1/8 финала вице-чемпион Украины узнает уже в пятницу, 22 февраля.- Олимпиакос 1:0 (первый матч - 2:2)Голы: Соль, 32Бойко - Кендзера, Бурда, Шабанов, Миколенко - Буяльский, Шепелев - Шапаренко (Гармаш, 76) - Цыганков, Соль (Смирный, 90+2), Вербич (Русин, 90+2): Са - Торосидис, Мерия, Сиссе, Цимикас - Гильерме, Бухалакис (Натхо, 65) - Диаш (Масурас, 46), Фортунис (Герреро, 65), Поденсе - ХассанПредупреждения: Вербич, Кендзера, Шепелев - Сиссе, Поденсе, Герреро, Торосидис