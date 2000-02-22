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Раздел: Спорт  
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«Челси», «Наполи» и «Арсенал» пробились в 1/8 финала Лиги Европы

«Челси», «Наполи» и «Арсенал» пробились в 1/8 финала Лиги ЕвропыОпределились все участники 1/8 финала Лиги Европы 2018-2019.

Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий отыграл 90 минут в победном матче питерцев против «Фенербахче».

Хавбек «Генка» Руслан Малиновский не спас свою команду от сенсационного домашнего разгрома в матче с пражской «Спартой». Украинец также отыграл полный матч.

Результаты ответных матчей 1/8 финала Лиги Европы:

Арсенал - БАТЭ 3:0 (первый матч - 0:1)
Голы: Волков, 4 (автогол), Мустафи, 39, Папастатопулос, 60

Зенит - Фенербахче 3:1 (первый матч - 0:1)
Голы: Оздоев, 4, Азмун, 37, 76 - Топал, 43

Динамо Загреб - Виктория 3:0 (первый матч - 1:2)
Голы: Оршич, 15, Дилавер, 33, Петкович, 73

Вильярреал – Спортинг 1:1 (первый матч - 1:0)
Голы: Форнальс, 80 - Бруну Фернандеш, 45

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Валенсия – Селтик 1:0 (первый матч - 2:0)
Гол: Гамейро, 70

Наполи – Цюрих 2:0 (первый матч - 3:1)
Голы: Верди, 43, Унас, 75

Севилья - Лацио 2:0 (первый матч - 1:0)
Голы: Бен Йеддер, 20, Сарабия, 78

Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы состоится в пятницу, 22-го февраля.

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 Теги: Лига Европы, Челси, Арсенал

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Сегодня, 00:14 » Автор: Иван Мартынов
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