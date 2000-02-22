«Челси», «Наполи» и «Арсенал» пробились в 1/8 финала Лиги Европы

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Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий отыграл 90 минут в победном матче питерцев против «Фенербахче».Хавбек «Генка» Руслан Малиновский не спас свою команду от сенсационного домашнего разгрома в матче с пражской «Спартой». Украинец также отыграл полный матч.- БАТЭ 3:0 (первый матч - 0:1)Голы: Волков, 4 (автогол), Мустафи, 39, Папастатопулос, 60- Фенербахче 3:1 (первый матч - 0:1)Голы: Оздоев, 4, Азмун, 37, 76 - Топал, 43- Виктория 3:0 (первый матч - 1:2)Голы: Оршич, 15, Дилавер, 33, Петкович, 73– Спортинг 1:1 (первый матч - 1:0)Голы: Форнальс, 80 - Бруну Фернандеш, 45– Селтик 1:0 (первый матч - 2:0)Гол: Гамейро, 70– Цюрих 2:0 (первый матч - 3:1)Голы: Верди, 43, Унас, 75- Лацио 2:0 (первый матч - 1:0)Голы: Бен Йеддер, 20, Сарабия, 78Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы состоится в пятницу, 22-го февраля.