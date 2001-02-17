» » НХЛ: победы «Тампы» и «Вашингтона», осечка «Айлендерс»
Раздел: Спорт  
0

НХЛ: победы «Тампы» и «Вашингтона», осечка «Айлендерс»

НХЛ: победы «Тампы» и «Вашингтона», осечка «Айлендерс»За океаном продолжается регулярный чемпионат 102-го сезона в истории НХЛ.

«Тампа-Бэй» в серии буллитов дожала «Баффало» и продлила свою победную серию до восьми матчей. Лидер «Молний» Никита Кучеров забросил 30-ю шайбу в сезоне и первым достиг отметки в 100 очков (30+70), покорив эту отметку на 18 матчей быстрее, чем в прошлом сезоне.

Звездный форвард «Вашингтона» Александр Овечкин забросил победную шайбу в выездном матче против «Торонто» и стал лишь 14-м игроком в лиге с 650 шайбами. От лучшего бомбардира в истории НХЛ Уэйна Гретцки Овечкина отделают 244 точных броска.

«Айлендерс» в овертайме уступили «Эдмонтону» и поставили под сомнение свое долгосрочное лидерство в Столичном дивизионе. Гости лидировали за три минуты до конца игры, но Оскар Клефбом сравнял счет, а победную шайбу на второй минуте дополнительного времени забросил лидер хозяев Коннор Макдэвид.

Одним из главных героев дня стал голкипер «Сан-Хосе» Мартин Джонс, который в выездном матче против «Питтсбурга» совершил 26 сэйвов и оформил первый шатаут в сезоне. У «Шаркс» три очка набрал Брет Бернс (1+2), дублем выстрелил Томаш Гертл.

Читайте также: НХЛ: победы «Вашингтона» и «Анахайма», осечка «Бостона»

Результаты матчей дня:

Торонто – Вашингтон – 2:3 (0:0, 0:2, 2:1)

Флорида – Каролина – 3:4 (0:1, 3:1, 0:2)

Нью-Джерси – Оттава – 4:0 (2:0, 2:0, 0:0)

Рейнджерс – Миннесота – 1:4 (0:1, 1:1, 0:2)

Питтсбург – Сан-Хосе – 0:4 (0:3, 0:0, 0:1)

Монреаль – Филадельфия – 5:1 (3:0, 2:0, 0:1)

Тампа-Бэй – Баффало – 2:1 (0:1, 1:0, 0:0)

Нэшвилл – Лос-Анджелес – 2:1 (1:0, 1:0, 0:1)

Даллас – Сент-Луис – 5:2 (0:0, 4:2, 1:0)

Эдмонтон – Айлендерс – 4:3 (2:3, 0:0, 1:0)

Ванкувер – Аризона – 2:3 (1:0, 0:0, 1:2)

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: НХЛ, Тампа-Бэй, Вашингтон

Загрузка...
Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 09:14 » Автор: Иван Мартынов
     78
     0


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх