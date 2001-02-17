НХЛ: победы «Тампы» и «Вашингтона», осечка «Айлендерс»

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«Тампа-Бэй» в серии буллитов дожала «Баффало» и продлила свою победную серию до восьми матчей. Лидер «Молний» Никита Кучеров забросил 30-ю шайбу в сезоне и первым достиг отметки в 100 очков (30+70), покорив эту отметку на 18 матчей быстрее, чем в прошлом сезоне.Звездный форвард «Вашингтона» Александр Овечкин забросил победную шайбу в выездном матче против «Торонто» и стал лишь 14-м игроком в лиге с 650 шайбами. От лучшего бомбардира в истории НХЛ Уэйна Гретцки Овечкина отделают 244 точных броска.«Айлендерс» в овертайме уступили «Эдмонтону» и поставили под сомнение свое долгосрочное лидерство в Столичном дивизионе. Гости лидировали за три минуты до конца игры, но Оскар Клефбом сравнял счет, а победную шайбу на второй минуте дополнительного времени забросил лидер хозяев Коннор Макдэвид.Одним из главных героев дня стал голкипер «Сан-Хосе» Мартин Джонс, который в выездном матче против «Питтсбурга» совершил 26 сэйвов и оформил первый шатаут в сезоне. У «Шаркс» три очка набрал Брет Бернс (1+2), дублем выстрелил Томаш Гертл.Торонто – Вашингтон – 2:3 (0:0, 0:2, 2:1)Флорида – Каролина – 3:4 (0:1, 3:1, 0:2)Нью-Джерси – Оттава – 4:0 (2:0, 2:0, 0:0)Рейнджерс – Миннесота – 1:4 (0:1, 1:1, 0:2)Питтсбург – Сан-Хосе – 0:4 (0:3, 0:0, 0:1)Монреаль – Филадельфия – 5:1 (3:0, 2:0, 0:1)Тампа-Бэй – Баффало – 2:1 (0:1, 1:0, 0:0)Нэшвилл – Лос-Анджелес – 2:1 (1:0, 1:0, 0:1)Даллас – Сент-Луис – 5:2 (0:0, 4:2, 1:0)Эдмонтон – Айлендерс – 4:3 (2:3, 0:0, 1:0)Ванкувер – Аризона – 2:3 (1:0, 0:0, 1:2)