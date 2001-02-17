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Свитолина драматично проиграла в полуфинале турнира в Дубае

Свитолина драматично проиграла в полуфинале турнира в ДубаеПервая ракетка Украины Элина Свитолина впервые за три года уступила на крупном турнире Premier 5 в ОАЭ.

Свитолина провалила первый сет матча против 45-й ракетки мира Белинды Бенчич. Элина дважды проиграла свою подачу, а на приеме сумела выиграть лишь четыре розыгрыша.

Во втором сете Свитолина тремя брейками компенсировала еще два упущенных гейма на своей подаче.

Решающая партия началась ровно – первый брейк состоялся только в седьмом гейме, и его автором стала Свитолиной. Элина была в шаге от финала, но в десятом гейме не подала на матч.

Перед тайбрейком Свитолина на своей подаче отыграла три матч-бола, однако этот локальный успех не спас ее от поражения. В 13-м гейме Бенчич взяла три очка на приеме, а на матч-боле отправила за спину украинки эффектную свечу.

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Выступление в Дубае принесло Элине Свитолиной 130 тысяч долларов призовых и 350 очков в рейтинг WTA. Украина с понедельника займет шестую строку в мировой классификации.

Элина Свитолина (Украина, 6) – Белинда Бенчич (Швейцария) – 2:6, 6:3, 6:7

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 Теги: Свитолина, Дубай, теннис

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