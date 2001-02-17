Украина в Киеве уступила Черногории и потеряла шансы на выход на чемпионат мира

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Перед решающими матчами отбора на ЧМ-2019 сборной Украины нужно было побеждать Черногорию (с разницей не меньше 7 очков) и Словению, а также рассчитывать на поражения Латвии от Испании и Черногории.Казалось, с первой частью этой нелегко задачи «сине-желтые» легко справятся. В первой четверти украинцы реализовали шесть трехочковых бросков и ушли в отрыв на 17 баллов.К сожалению, после мощного старта продолжения не последовало. Нападение сборной Украины перестало регулярно приносить очки, и если во второй четверти Черногория прощала хозяев, то после большого перерыва гости начали свой камбэк.Ключевой момент матча произошел в начале решающей четверти. При «+5» для Украины подопечные Мурзина пропустили рывок 0:12 и окончательно потеряли шансы на победу с необходимой разницей. В концовке Украина благодаря серии точных атак от Александра Мишулы попыталась зацепиться за игру, но к тому времени принципиального значения итоговый счет для нашей команды уже не имел.Последний матч отбора на чемпионат мира сборная Украины проведет 25 февраля в Любляне против Словении.Украина –– 74:76 (34:17, 6:9, 16:25, 18:25): Бобров (19+6 подборов), Мишула (16), Петров (13), Липовый (8), Лукашов (7+9 передач).