НХЛ: «Калгари» обыграл «Анахайм», победы «Виннипега» и «Коламбуса»

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Лидер Запада «Калгари» в концовке матча дожал «Анахайм» и продлил свою победную серию до четверых матчей. Победную шайбу на 56-й минуте забросил Эндрю Манжипан.«Виннипег» в результативной перестрелке разобрался с «Вегасом» и поставил точку в серии из трех поражений. «Джетс» уже за стартовые 88 секунд забросили две шайбы, а во втором периоде при счете 2:2 за 27 секунд провели еще две результативных атаки и сняли все вопросы о победителе матча.Главным героем матча стал автор ассистентского хет-трика Джейк Труба.Вратарь «Коламбуса» Сергей Бобровский в матче с «Оттавой» совершил 22 сэйва и оформил 28-й шатаут в карьере. Энтони Дюклер отдал два ассиста, а решающую шайбу забросил Джош Андерсон.«Колорадо» забросил пять шайб в выездном матче с «Чикаго» и приблизился к зоне плей-офф. У гостей Джей Ти Комфер и Карл Седерберг оформили по дублю.Оттава – Коламбус – 0:3 (0:1, 0:0, 0:2)Чикаго – Колорадо – 3:5 (0:1, 2:1, 1:3)Детройт – Миннесота – 2:3 (0:2, 1:1, 1:0)Калгари – Анахайм – 2:1 (0:0, 1:1, 1:0)Вегас – Виннипег – 3:6 (1:2, 1:2, 1:2)