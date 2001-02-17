Биатлон. Украинцы не завоевали медалей в спринтах чемпионата Европы

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У женщин ни одной из шести украинок не удалось пройти оба огневых рубежа без промахов. Лучшей в команде стала Анастасия Меркушина, которой с одним кругом штрафа удалось занять 8-место с 27-секундным отставанием от топ-3.1. Мона Брорссон (Швеция, 0+0) 19:37,42. Екатерина Юрлова-Перхт (Россия, 0+1) +37,53. Ханна Эберг (Швеция, 0+2) +45,6...8. Анастасия Меркушина (Украина, 1+0) +1:12,417. Вита Семеренко (Украина, 0+1) +1:33,424. Надежда Белкина (Украина, 0+1) +1:50,831. Валя Семеренко (Украина, 0+2) +2:00,832. Юлия Журавок (Украина, 0+1) +2:04,762. Яна Бондарь (Украина, 2+3) +3:24,4Мужчины также не блистали на стрельбище. Дмитрий Пидручный с восьмым ходом на лыжне мог претендовать на медаль, но два промаха на стойке отбросили лидера сборной Украины только на 18-е место. В преследовании Пидручный от призового места будет отставать на 29 секунд.1. Тарьей Бё (Норвегия, 1+0) 21:40,12. Йеспер Нелин (Швеция, 0+0) +10,63. Дмитрий Малышко (Россия, 0+0) +35,2...18. Дмитрий Пидручный (Украина, 0+2) +1:04,226. Артем Прима (Украина, 1+1) +1:19,433. Руслан Ткаленко (Украина, 1+1) +1:30,141. Сергей Семенов (Украина, 0+1) +1:37,861. Артем Тищенко (Украина, 0+2) +2:07,790. Тарас Лесюк (Украина, 2+1) +3:23,5