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Биатлон. Украинцы не завоевали медалей в спринтах чемпионата Европы
Спринтерские гонки на чемпионате Европы в Раубичах для сборной Украины завершились неудачно.
У женщин ни одной из шести украинок не удалось пройти оба огневых рубежа без промахов. Лучшей в команде стала Анастасия Меркушина, которой с одним кругом штрафа удалось занять 8-место с 27-секундным отставанием от топ-3.
Чемпионат Европы. Женщины. Результаты спринта:
1. Мона Брорссон (Швеция, 0+0) 19:37,4
2. Екатерина Юрлова-Перхт (Россия, 0+1) +37,5
3. Ханна Эберг (Швеция, 0+2) +45,6
...
8. Анастасия Меркушина (Украина, 1+0) +1:12,4
17. Вита Семеренко (Украина, 0+1) +1:33,4
24. Надежда Белкина (Украина, 0+1) +1:50,8
31. Валя Семеренко (Украина, 0+2) +2:00,8
32. Юлия Журавок (Украина, 0+1) +2:04,7
62. Яна Бондарь (Украина, 2+3) +3:24,4
Мужчины также не блистали на стрельбище. Дмитрий Пидручный с восьмым ходом на лыжне мог претендовать на медаль, но два промаха на стойке отбросили лидера сборной Украины только на 18-е место. В преследовании Пидручный от призового места будет отставать на 29 секунд.
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Чемпионат Европы. Мужчины. Результаты спринта:
1. Тарьей Бё (Норвегия, 1+0) 21:40,1
2. Йеспер Нелин (Швеция, 0+0) +10,6
3. Дмитрий Малышко (Россия, 0+0) +35,2
...
18. Дмитрий Пидручный (Украина, 0+2) +1:04,2
26. Артем Прима (Украина, 1+1) +1:19,4
33. Руслан Ткаленко (Украина, 1+1) +1:30,1
41. Сергей Семенов (Украина, 0+1) +1:37,8
61. Артем Тищенко (Украина, 0+2) +2:07,7
90. Тарас Лесюк (Украина, 2+1) +3:23,5
У женщин ни одной из шести украинок не удалось пройти оба огневых рубежа без промахов. Лучшей в команде стала Анастасия Меркушина, которой с одним кругом штрафа удалось занять 8-место с 27-секундным отставанием от топ-3.
Чемпионат Европы. Женщины. Результаты спринта:
1. Мона Брорссон (Швеция, 0+0) 19:37,4
2. Екатерина Юрлова-Перхт (Россия, 0+1) +37,5
3. Ханна Эберг (Швеция, 0+2) +45,6
...
8. Анастасия Меркушина (Украина, 1+0) +1:12,4
17. Вита Семеренко (Украина, 0+1) +1:33,4
24. Надежда Белкина (Украина, 0+1) +1:50,8
31. Валя Семеренко (Украина, 0+2) +2:00,8
32. Юлия Журавок (Украина, 0+1) +2:04,7
62. Яна Бондарь (Украина, 2+3) +3:24,4
Мужчины также не блистали на стрельбище. Дмитрий Пидручный с восьмым ходом на лыжне мог претендовать на медаль, но два промаха на стойке отбросили лидера сборной Украины только на 18-е место. В преследовании Пидручный от призового места будет отставать на 29 секунд.
Читайте также: Биатлон: Украина осталась без медалей в эстафетах чемпионата Европы
Чемпионат Европы. Мужчины. Результаты спринта:
1. Тарьей Бё (Норвегия, 1+0) 21:40,1
2. Йеспер Нелин (Швеция, 0+0) +10,6
3. Дмитрий Малышко (Россия, 0+0) +35,2
...
18. Дмитрий Пидручный (Украина, 0+2) +1:04,2
26. Артем Прима (Украина, 1+1) +1:19,4
33. Руслан Ткаленко (Украина, 1+1) +1:30,1
41. Сергей Семенов (Украина, 0+1) +1:37,8
61. Артем Тищенко (Украина, 0+2) +2:07,7
90. Тарас Лесюк (Украина, 2+1) +3:23,5
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