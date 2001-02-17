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Раздел: Спорт  
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Месси в матче с «Севильей» оформил 50-й хет-трик в карьере. Видео

Месси в матче с «Севильей» оформил 50-й хет-трик в карьере. ВидеоФорвард «Барселоны» Лионель Месси в матче 25-го тура Примеры против «Севильи» (4:2) отметился юбилейным хет-триком.

В первом тайме Месси при счете 0:1 шикарным ударом слета замкнул передачу с левого фланга от Ивана Ракитича. Вскоре «Севилья» снова вышла вперед, однако после перерыва для аргентинца не составило проблем забить еще два мяча.

На 67-й минуте Месси правой после передачи Дембеле положил мяч в ближний верхний угол, а за пять минут до финального свистка аргентинец после рикошета вырвался один на один с вратарем и эффектно перебросил последнюю преграду на пути к победному голу.



С учетом выступлений за национальную сборную хет-трик в матче с «Севильей» стал для Месси 50-м в карьере. Аргентинец 32 раза забивал как минимум по три мяча в матчах чемпионата Испании, что на два раза меньше, чем у экс-форварда «Реала» Криштиану Роналду. В Лиге Чемпионов на счету Месси рекордные в истории турнира 8 хет-триков.

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Лионель Месси на профессиональном уровне отыграл 797 матчей – пятикратный обладатель «Золотого мяча» забил 650 голов, отдал 266 результативных передач и завоевал 33 командных трофея.

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 Теги: Месси, Барселона, чемпионат Испании

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